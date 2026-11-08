현대 N, 서울·대구서 팝업스토어 운영…아반떼 N 모노크롬 전시

현대자동차가 서울 신세계백화점 강남점 파미에스테이션에서 'N Moment(엔 모먼트) 팝업스토어'를 운영하고 있다. 현장에는 아반떼 N 모노크롬 블랙과 퍼포먼스블루 차량이 전시돼 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차의 고성능 브랜드 현대 N이 서울과 대구에서 브랜드 체험과 차량 전시, 한정판 상품 판매 등을 결합한 팝업스토어를 운영한다.

현대차는 서울 신세계백화점 강남점과 대구 신세계백화점 대구점에서 'N Moment(엔 모먼트) 팝업스토어'를 운영한다고 밝혔다. 서울에서는 지난 5일부터 오는 11일까지 서초구 신세계 강남점 파미에스테이션에서 진행하며, 대구에서는 13일부터 17일까지 동구 신세계 대구점에서 이어진다.

이번 팝업스토어는 방문객들이 현대 N의 고성능 차량과 모터스포츠 관련 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 최근 국내 판매를 시작한 '아반떼 N 모노크롬' 실차 2대가 전시되며, 블랙과 퍼포먼스블루 색상이 각각 한 대씩 마련된다. 현장에서는 차량 구매 상담도 받을 수 있다.

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현대자동차가 서울 신세계백화점 강남점 파미에스테이션에서 'N Moment(엔 모먼트) 팝업스토어'를 운영하고 있다. 현장에는 아반떼 N 모노크롬 블랙과 퍼포먼스블루 차량이 전시돼 있다. 사진제공=현대차그룹

모터스포츠 관련 전시도 진행된다. 역대 현대 N 차종을 축소한 다양한 미니카와 함께 세계랠리선수권대회(WRC)에서 현대차가 지난 13년간 거둔 성과를 보여주는 포디움 트로피 명예의 전당이 운영된다. 이를 통해 현대 N의 모터스포츠 활동과 주요 기록을 살펴볼 수 있다.

현장에서는 신규 N 퍼포먼스 액세서리와 N 컬렉션 상품 7종도 판매한다. 특히 실제 WRC 경기에 출전했던 'i20 N 랠리1' 차량의 부품을 활용해 제작한 스페셜 오브제 9종을 한정 수량으로 선보인다.

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현대 N 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 현대 N의 브랜드 가치를 고객들에게 보다 깊고 다방면으로 전달할 수 있어 기쁘다"며 "특히 WRC 트로피 전시와 실제 레이스카 부품을 활용한 WRC 한정판 오브제 등 모터스포츠에 대한 N의 진심이 고객에게 전해지도록 집중했다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com