"신작 영상 팔아요"…아내는 찍고, 남편은 팔고 '몰카' 부부 덜미

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 아내가 목욕탕 여성 탈의실에 들어가 손님들의 신체를 몰래 촬영하고, 남편은 촬영 영상을 SNS를 통해 판매한 혐의로 부부가 경찰에 붙잡혔다. 남편은 100차례 이상 불법 촬영을 했으며, 영상 판매로 500만엔(약 4300만원) 이상을 벌었다고 진술한 것으로 알려졌다.

요미우리신문 등 일본 매체들에 따르면 교토 경찰은 최근 몰카 촬영 및 판매 혐의로 회사원 남성 A씨(35)와 아내인 B씨(24)를 체포했다.

경찰에 따르면 이들은 올해 5~7월 세 차례에 걸쳐 이시카와현의 한 목욕탕 여성 탈의실에서 여성 손님 3명을 몰래 촬영하고, 해당 영상을 남성 3명에게 메신저로 전송한 혐의를 받고 있다.

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촬영은 아내가 맡았다. 일반 손님인 것처럼 여성 탈의실에 들어간 뒤 가방에 스마트폰을 숨겨 옷을 갈아입는 여성들의 모습을 동영상으로 촬영한 것으로 조사됐다. 남편은 이렇게 촬영한 영상을 SNS를 통해 구매자를 모집한 뒤 메신저로 전달하는 역할을 한 것으로 파악됐다.

이들은 영상 한 편당 2000엔(약 1만 7000원)을 받고 판매했으며, 구매자 3명에게 각각 돈을 받은 것으로 전해졌다.

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앞서 경찰은 온라인에서 이들의 범행을 포착했다. SNS에 '신작 올려요', '탈의실이에요' 등의 문구를 게시하며 불법 촬영 영상 구매자를 모집하는 정황을 발견한 것이다.

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이후 수사를 통해 부부의 신원을 확인하고 검거했으며, 두 사람의 휴대전화 등을 조사하는 과정에서 불법 촬영이 의심되는 영상 약 60편을 추가로 발견했다.

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경찰 조사에서 부부는 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 남편은 "100회 이상 불법 촬영을 했고, 500만엔 이상 매출을 올렸다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 압수한 휴대전화와 영상 등을 분석해 추가 범행 여부와 실제 피해 규모, 영상 유통 경로 등을 조사하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com