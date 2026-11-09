수능 D-10…전문의가 조언한 뇌 컨디션 좌우 '생활리듬 관리법'

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[스포츠조선 장종호 기자] 2027학년도 대학수학능력시험이 열흘 앞으로 다가온 가운데, 수험생들의 뇌 기능을 최상으로 유지하기 위해서는 무리한 공부시간 연장보다 수면과 식사 등 규칙적인 생활리듬 관리가 최우선이라는 전문가 조언이 나왔다.

시험을 앞둔 수험생들은 부족한 공부 시간을 보충하기 위해 잠을 줄이거나 식사를 거르는 등 생활리듬이 무너지기 쉽다. 특히 시험일이 가까워질수록 긴장과 불안으로 잠을 이루지 못하거나 피로가 누적되면서 집중력과 기억력이 떨어지는 경우도 많다. 하지만 학습 효율을 높이기 위해서는 공부 시간만큼이나 뇌가 최상의 기능을 발휘할 수 있도록 컨디션을 관리하는 것이 중요하다.

대진의료재단 분당제생병원 소아청소년과 변성환 과장은 "뇌는 학습한 정보를 받아들이고 기억하며 이를 필요할 때 꺼내 활용하는 복잡한 과정을 수행한다. 이러한 뇌의 기능이 원활하게 유지되기 위해서는 충분한 수면과 규칙적인 식사, 적절한 휴식이 뒷받침되어야 한다"며 수험생의 생활습관 관리를 강조했다.

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잠이 드는 순간 우리 뇌는 기억을 안정화하는 과정을 진행한다. 낮 동안 해마에서 형성된 새로운 기억이 대뇌피질 등으로 이동하여 장기 기억으로 전환된다. 수면은 뇌의 기능을 회복하고 재설정하는 중요한 생체 활동인 것이다. 깨어 있을 때 활발히 작동한 뇌의 신경세포들은 수면을 통해 피로를 해소하고, 뇌의 계산 능력과 정보처리 기능을 다시 최고 수준으로 복원한다.

특히 깊은 수면인 비렘수면(NREM)은 기억의 안정화에 중요한 역할을 한다. 충분한 수면은 기억력과 집중력뿐만 아니라 판단력, 문제해결 능력과 감정 조절에도 영향을 미친다. 반대로 수면이 부족하면 학습한 내용을 기억하는 능력이 떨어지고 피로와 불안감이 커져 학습 효율이 저하될 수 있다.

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변성환 과장은 "시험이 다가온다고 갑자기 수면 시간을 줄이거나 평소와 다른 생활패턴을 만드는 것은 바람직하지 않다. 취침 전 과식하거나 늦은 밤까지 무리하게 공부하는 습관은 숙면을 방해하고 다음 날 집중력 저하로 이어질 수 있다"며 "매일 일정한 시간에 자고 일어나는 습관을 유지하고, 잠들기 전 스마트폰 사용과 카페인 섭취를 줄이는 것이 좋다"고 설명했다.

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뇌는 전체 체중의 2%밖에 차지하지 않지만, 신체 기관 중 가장 많은 에너지를 소비하여 하루 열량 섭취량의 약 20~25%를 사용한다. 뇌는 인지, 기억, 학습, 뇌파 생성 등 복잡한 활동을 위해 에너지를 사용하는데, 이러한 뇌의 주된 에너지원은 기본적으로 포도당이다. 포도당은 탄수화물에서 나오므로 수험생들은 적절하게 탄수화물을 보충해 주는 것이 좋다.

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변성환 과장은 "특히 아침 식사는 밤사이 공복 상태였던 신체에 에너지를 공급하고 오전 시간의 집중력을 유지하는 데 도움이 되기에 아침에 식욕이 없거나 시간이 부족하더라도 아침 식사를 통해 두뇌 회전을 원활하게 하는 것이 좋다"며 "아침, 점심, 저녁을 거르지 않고 일정한 시간에 섭취해야 혈당이 안정되어 집중력과 두뇌 활동이 유지된다. 또한 단백질 공급이 원활하지 않으면 감염성 질환에 걸리기 쉽고 스트레스를 견디는 힘도 약해지므로 탄수화물, 단백질, 불포화지방, 비타민과 미네랄을 골고루 섭취해야 한다"고 조언했다.

시험에 대한 긴장과 불안은 수면을 방해하고 집중력을 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다. 장시간 책상에 앉아 공부하는 수험생은 신체 활동이 부족해지기 쉬우므로 공부 중간에 가벼운 산책이나 스트레칭을 하고 적절한 휴식 시간을 갖는 것이 좋다.

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또한 수험생은 수면 부족과 불규칙적인 식사, 학업 스트레스 등으로 신체적·정신적 피로가 누적되기 쉬워 평소 면역 기능을 유지하는 생활습관도 중요하다. 균형 잡힌 식사와 충분한 수분 섭취, 규칙적인 신체 활동을 실천하고, 환절기에는 체온 변화에 대비해 얇은 옷을 여러 겹 입는 것이 도움이 된다. 외출 후 손 씻기와 실내 환기 등 기본적인 개인위생을 지키고 독감 예방접종을 하는 것도 감염병 예방에 중요하다.

변성환 과장은 "수험생의 뇌 컨디션은 단기간에 만들어지는 것이 아니라 평소 생활습관이 쌓여 유지되는 것이다. 시험을 앞두고 무리하게 공부 시간을 늘리기보다는 충분히 자고, 규칙적으로 식사하며, 중간중간 휴식을 취하는 것이 중요하다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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