"비만 치료제 사용 후 얼굴 늙었다고?"…피부과 연구 결과 나왔다

GLP-1 수용체 작용제 치료 중 큰 폭의 체중 감량 후 보고된 얼굴 변화를 설명한 그림. 왼쪽은 볼륨이 유지된 얼굴, 오른쪽은 체중 감량과 관련된 볼륨 감소와 주름·처짐을 도식적으로 보여 준다.그림의 설명은 1 관자놀이 꺼짐, 2 눈 주위 꺼짐, 3 중안면(볼) 볼륨 감소, 4 깊어진 팔자주름, 5 입가에서 턱으로 이어지는 마리오네트 주름, 6 턱선 처짐, 7 목 피부 처짐과 세로 띠를 가리킨다.실제 환자의 치료 전후 사진이 아니며, 모든 사용자가 이러한 변화를 겪는다는 의미는 아니다. 비만 수술 등 다른 감량 방법에서도 유사한 변화가 보고돼 특정 약물에만 나타나는 고유한 효과로 볼 수 없다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 중앙대학교광명병원(병원장 정용훈) 피부과 유광호 교수가 비만 치료제 사용 후 나타날 수 있는 얼굴 변화의 원인과 임상적 특징, 위험 요인, 예방 및 관리 방법을 종합적으로 분석한 리뷰 논문을 미국미용성형외과학회(The Aesthetic Society) 공식 학술지 'Aesthetic Surgery Journal(이하 ASJ)' 온라인판에 발표했다.

최근 위고비, 오젬픽 등 GLP-1 수용체 작용제 계열 비만·당뇨병 치료제 사용이 늘면서 체중 감량 이후 얼굴의 볼륨이 줄고 피부가 처지거나 주름이 두드러지는 현상에 대한 관심도 커지고 있다. 이른바 '오젬픽 페이스(Ozempic face)'로 불리는 현상이다. 유 교수는 특정 제품명을 붙인 이 표현이 마치 약 고유의 부작용인 것처럼 오해를 부를 수 있다고 보고, 논문에서는 'GLP-1 수용체 작용제 관련 얼굴 변화'라는 중립적인 표현을 사용했다.

유 교수는 이번 연구에서 2014년 1월부터 2026년 8월까지 발표된 관련 문헌 958건을 검색해 체계적인 선별을 거쳐 46편을 종합 검토하고, 비만 치료제 사용 후 나타나는 얼굴 변화의 양상과 가능한 원인, 위험 요인, 예방 및 관리 방법을 살펴봤다.

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연구에 따르면 이러한 얼굴 변화는 약물 자체의 직접적인 영향이라기보다 체중 감량에 따른 얼굴 지방 감소와 연관됐을 가능성이 크다. 얼굴 지방은 피부 아래에서 쿠션처럼 볼륨을 받쳐 주는데, 이 지방이 줄어들면 볼과 관자놀이가 꺼지고 그동안 지방에 가려져 있던 피부 처짐과 주름 등 기존의 노화 변화가 드러나게 된다. 실제로 유 교수의 논문에 인용된 해외 연구에서도 비만 수술로 체중을 줄인 환자에서 1년 뒤 사진으로 평가한 겉보기 얼굴 나이가 평균 약 3세 높아졌다는 보고가 확인됐다. 따라서 이러한 얼굴 변화를 특정 약만의 고유한 현상으로 보기는 어렵다. 다만 약물 자체가 얼굴 조직에 미치는 독립적인 영향은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.

유 교수 리뷰 논문에 인용된 미국 연구진의 CT·MRI 분석에서는 평균 약 11㎏을 감량한 GLP-1 치료 환자 20명의 중안면(얼굴 중앙부) 부피가 중앙값 기준 약 9% 감소한 것으로 나타났다. 특히 피부 표면에 가까운 얕은 지방층의 감소 폭(11%)이 깊은 지방층(7%)보다 컸다. 이 연구의 회귀분석에서는 체중이 10㎏ 감소할 때 중안면 부피가 약 7% 줄어드는 것으로 추정됐다.

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다만 유 교수는 지금까지 보고된 GLP-1 관련 안면 변화 연구들이 대부분 대조군이 없는 소규모 환자군을 대상으로 한 결과인 만큼, 이 수치를 모든 환자에게 동일하게 적용하거나 개인별 예측 공식처럼 사용할 수는 없다고 설명했다. 또한 흔히 인용되는 '사용자의 20~50%에서 얼굴 변화가 나타난다'는 수치는 의료진 설문과 소규모 보고에서 나온 추정치로, 실제 발생 빈도는 아직 정확히 알려져 있지 않다. 현재까지 가장 일관되게 확인된 위험 요인은 체중 감량량이며, 나이가 많거나 원래 얼굴 지방이 적은 경우 변화가 더 두드러질 수 있다. 감량 속도가 독립적으로 영향을 미치는지는 아직 입증되지 않았다.

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예방과 치료에 관한 근거도 아직 제한적이다. 균형 잡힌 영양 섭취와 근력 운동은 체중 감량 과정에서 전반적인 건강과 근육량을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만, 얼굴 지방 감소를 직접 예방한다는 근거는 확립되지 않았다. 피부 관리만으로 얼굴의 볼륨 감소를 막기는 어렵고, 필러나 에너지 기반 시술 역시 대조군을 둔 비교 연구가 없어 효과와 장기적인 안전성에 대한 추가 연구가 필요한 상황이다. 특히 이미 볼륨이 줄어든 얼굴에 지방을 더 줄이는 시술을 하면 꺼짐이 심해질 수 있어, 시술은 체중이 안정된 뒤 얼굴 상태를 평가해 결정하는 것이 바람직하다.

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유광호 교수는 "비만 치료제는 의학적 이점이 큰 만큼, 체중 감량 과정에서 나타날 수 있는 얼굴 변화도 함께 고려할 필요가 있다"며 "외모 변화만을 이유로 의료진과 상의 없이 약물 용량을 바꾸거나 치료를 중단해서는 안 된다"고 말했다.

이어 "체중 변화와 얼굴 상태, 환자가 기대하는 치료 결과 등을 종합적으로 고려해 적절한 관리 방법을 결정해야 한다"고 덧붙였다. 이번 논문은 비만 치료제 사용 후 나타나는 얼굴 변화를 다룬 기존 연구를 종합적으로 검토해 관련 현상에 대한 이해를 돕고 향후 예방 및 치료 전략을 마련하기 위한 기초자료로 활용될 것으로 기대된다.

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한편 논문(Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist-Associated Facial Changes: a Comprehensive Review of Pathophysiology, Clinical Manifestations, Risk Factors, Prevention, and Management)이 게재된 ASJ는 SCI(E)에 등재된 국제 학술지다. 6월 발표된 최신 피인용지수(Impact Factor)가 4.2로 올라 전 세계 외과학 분야 학술지 321종 가운데 30위(상위 10%)에 올랐으며, 미용·성형외과 분야에서는 1위로 평가받는 저널로, 국내 피부과 의사가 이 학술지에 단독 저자로 종설 논문을 게재한 것은 드문 사례다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com