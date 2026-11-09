"어지럽다고 대수롭지 않게 넘겼다간"…빈혈, 질환 경고신호일 수도

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강검진에서 빈혈 소견을 받고도 특별한 증상이 없다는 이유로 방치하는 경우가 많지만, 빈혈은 일상생활의 질을 낮출 뿐만 아니라 숨겨진 질환의 신호일 수 있어 정확한 원인 규명과 지속적인 치료가 필수적이라는 전문가 조언이 나왔다.

건강검진에서 헤모글로빈 수치가 낮다는 결과를 받고도 대수롭지 않게 넘기는 경우가 많다. 빈혈은 그만큼 흔한 질환이지만, 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있고 그 뒤에 다른 질환이 숨어 있을 수 있어 결코 가볍게 볼 수 없다. 빈혈의 기준과 원인, 치료 원칙을 정확히 알아둘 필요가 있다. 세계보건기구(WHO) 기준으로 헤모글로빈 수치가 여성은 12g/dL 미만, 남성은 13g/dL 미만일 때 빈혈로 진단하며, 임신부에게는 임신 시기에 따라 별도의 기준이 적용된다. 헤모글로빈이 7~8g/dL까지 떨어졌어도 증상을 거의 느끼지 못하는 사람이 있는 반면, 9g/dL 정도에서도 심한 어지럼증을 호소하는 사람이 있다. 어떤 증상이 곧 빈혈이라고 단정할 수는 없으나 일상의 질을 크게 떨어뜨리는 만큼 증상을 간과해서는 안 된다.

빈혈이라고 하면 흔히 철결핍성 빈혈을 먼저 떠올리지만, 이는 빈혈의 여러 원인 중 하나일 뿐이다. 콩팥 질환, 비타민 결핍, 흡수 장애는 물론 골수 질환이나 혈액암 등에서도 빈혈이 나타날 수 있다. 철결핍성 빈혈을 확진하려면 일반 혈액검사로 어느 정도 예측할 수는 있으나, 페리틴과 트랜스페린 포화도 등을 확인하는 철 대사 검사가 중요하다.

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철분 보충 치료는 비교적 단순하다. 경구 철분제와 정맥 철분제 중 어느 쪽이 더 우수하다고 할 수는 없으며, 부족한 철분을 채워주는 것이 핵심이다. 정맥 투여는 고용량을 한 번에 보충할 수 있고, 경구 복용은 주사를 맞지 않아도 된다는 장점이 있다.

다만 경구 철분제는 변비나 소화불량 같은 위장관 부작용이 생길 수 있어 환자의 선호와 상태에 따라 선택하며, 흡수 장애가 있는 경우에는 정맥 투여가 도움이 된다. 치료를 시작하면 2~3일 안에 불편한 증상이 먼저 호전되고, 한 달에서 두 달 정도면 헤모글로빈 수치가 회복된다. 그러나 몸속 저장철이 채워지기까지는 6개월에서 12개월이 걸리므로, 충분한 기간 동안 치료를 받아야 한다.

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가임기 여성은 월경 과다나 부인과 질환이 원인인 경우가 많지만, 특별한 부인과 질환이 없어도 매달 반복되는 월경만으로 철결핍성 빈혈이 충분히 생길 수 있다. 증상이 반복된다면 스스로 증상을 인지하고 혈액검사를 통해 철결핍 여부를 확인하고 필요하면 철분을 보충하는 것이 중요하다.

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한편 위장관 출혈은 반드시 감별해야 할 원인이다. 특히 성인 남성이나 폐경 후 여성에게서 뚜렷한 원인 없이 철결핍성 빈혈이 확인되면 위장관 출혈이나 소화기계 암 등의 원인을 확인하기 위해 위·대장 내시경 검사를 고려해야 한다.

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순천향대서울병원 종양혈액내과 윤석윤 교수는 "철결핍성 빈혈로 인한 다양한 증상은 환자를 상당히 괴롭힐 수 있지만, 철분을 보충하는 것만으로도 충분히 완화될 수 있다"며, "건강검진에서 빈혈 소견이 나왔거나 관련 증상이 반복된다면 가볍게 넘기지 말고 병원을 찾아 전문의와 상담하시길 권한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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