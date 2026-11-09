런치플레이션에 '편의점 한끼' 늘어…'덜 짜고 덜 달게' 건강 간편식 경쟁

외식 물가 상승으로 점심값 부담이 커지는 이른바 '런치플레이션'이 이어지면서 편의점에서 한 끼를 해결하는 사람들이 늘고 있다.

실제 편의점 간편식 매출은 증가세를 보이고 있다. GS25의 올해 1~9월 도시락·김밥·삼각김밥·샌드위치 등 간편식 매출은 전년 동기 대비 23.9% 증가했다. CU도 같은 기간 간편식 매출이 13.1% 늘었으며, 세븐일레븐은 삼각김밥 27%, 샌드위치 23%, 도시락 22%의 매출 신장률을 기록했다.

다만 편의점 간편식 이용이 늘면서 나트륨 과다 섭취 등에 대한 우려도 제기됐다.

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보건복지부·한국영양학회의 '2025 한국인 영양소 섭취기준'에 따르면 성인(19~64세)의 나트륨 만성질환위험감소섭취량은 하루 2300㎎으로, 소금 약 5.8g(1티스푼)에 해당한다. 당류는 하루 총에너지 섭취량의 20% 이내, 첨가당은 10% 이내로 섭취하도록 권고하고 있다. 하루 2000㎉를 섭취하는 성인 기준으로 환산하면 총당류는 100g, 첨가당은 50g 이내다.

그런데 한국소비자원이 지난달 발표한 편의점 김밥 12종의 품질 비교 결과에 따르면 김밥 한 줄의 나트륨 함량은 760~1393㎎으로 조사됐다. 이는 하루 영양성분 기준치인 2000㎎의 38~70%에 해당한다. 특히 편의점 김밥을 컵라면과 함께 먹는 소비자(68.9%)가 적지 않다는 점에서 나트륨 과잉 섭취 가능성이 지적됐다. 소비자원은 김밥 한 줄의 열량과 탄수화물 함량은 하루 기준치의 각각 18~27%, 16~23% 수준으로 한 끼 식사 기준에서 부족한 반면 나트륨은 상대적으로 높은 편이라고 설명했다. 김밥을 구매할 때 나트륨 함량과 속재료 구성을 확인하고 우유나 달걀 등 다른 식품을 곁들여 영양 균형을 맞출 필요가 있다는 조언도 내놨다.

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이와 관련 관계당국은 나트륨과 당류 섭취를 줄이기 위한 저감 식품 개발 지원에 나서고 있다.

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식품의약품안전처의 '나트륨·당류 저감 표시기준'에 따르면, 일정 수준 이상 영양성분을 낮춘 제품에 저감 표시를 할 수 있다. 기존 기준은 시중 유통 제품의 세부 분류별 평균값보다 나트륨·당류 함량을 10% 이상 낮추거나, 동일 제조사의 유사 제품보다 25% 이상 낮춘 경우 '덜', '감소', '줄인' 등의 표시를 허용하는 방식이다. 식약처는 지난 6일 저감 표시 적용 대상을 기존 가공식품 21개 유형에서 223개 유형으로 확대하는 개정안을 행정예고했다. 또한 국민의 건강한 식생활을 지원하기 위해 올해 나트륨·당류 저감 제품 개발 지원사업을 통해 총 23종의 식품과 외식 메뉴 개발을 지원했다.

◇이마트24의 나트륨·당류 저감 상품 6종. 사진제공=이마트24

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당국의 나트륨·당류 저감 정책은 편의점 업계의 상품 개발로도 이어지고 있다. 특히 이마트24는 식약처의 제품 개발 지원을 받아 도시락과 김밥, 삼각김밥, 베이커리 등 일상적으로 즐기는 간편식에 저감 기술을 적용했다. 지난달 말부터 관련 상품을 순차적으로 출시했다. '햄쌈파불고기정찬도시락', '올바른단백김밥', '참치김치삼각김밥' 등 간편식 3종과 '매콤 치아바타' 등 나트륨 저감 상품 4종, 당류 저감 베이커리 2종 등 총 6종을 선보였다. 나트륨 저감 상품은 식약처 평균값보다 나트륨 함량을 15~30% 낮췄으며, '초코 쌀낭시에'와 '단호박 쌀낭시에'는 유사 상품 대비 당류를 각각 25%, 45% 줄였다. 이와 별도로 당류를 30% 낮춘 '저감 고구마모나카'도 출시했다.

이처럼 편의점 간편식은 단순히 저렴하고 간편한 한 끼를 넘어 건강까지 고려하는 방향으로 진화하고 있다. 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 '헬시플레저' 트렌드가 확산하면서 편의점업계도 단백질 함량을 높인 김밥부터 나트륨을 줄인 도시락, 소용량 간편식까지 상품군을 다변화하는 추세다.

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◇세븐일레븐이 선보인 '밸런스푼' 상품. 사진제공=세븐일레븐

◇세븐일레븐이 선보인 '밸런스푼' 상품. 사진제공=세븐일레븐

세븐일레븐은 최근 건강 간편식 브랜드 '밸런스푼'의 상품군을 확대했다. 지난달 선보인 '밸런스푼 계란참치마요김밥'은 식약처가 발표한 김밥 평균 나트륨 함량(100g당 420㎎)보다 나트륨을 약 30% 낮춘 제품이다. 새우와 에그샐러드, 채소를 조합한 '밸런스푼 새우듬뿍샐러드'도 함께 선보였다. 밸런스푼은 지난 5월 출시 이후 10월 27일까지 누적 판매량 80만개를 넘어섰다. 같은 기간 샐러드 매출은 전년 동기 대비 약 2배 증가했으며, 샐러드 매출 상위 5개 제품 중 4개가 밸런스푼 상품으로 집계됐다.

◇GS25가 고단백 김밥 시리즈 3탄으로 선보인 치즈돈까스김밥을 살펴보는 모습. 사진제공=GS리테일

GS25는 고단백·저당 콘셉트의 김밥과 삼각김밥을 앞세워 건강 간편식 시장을 공략하고 있다. '참치계란김밥'과 '계란명란마요김밥'은 단백질 함량을 15g 수준으로 높였으며, '라이트참치마요 삼각김밥'과 '저당전주비빔 삼각김밥' 등 저당 제품도 선보였다. 최근에는 프로틴 치즈와 돈가스를 넣어 단백질 함량을 17g으로 높인 '치즈돈까스김밥'을 출시하는 등 제품군을 확대했다. 건강 콘셉트 상품은 출시 초기 3개월간 누적 판매량 250만개를 넘어섰다.

◇'서울마이소울 건강 간편식' 5종. 사진제공=서울시

CU는 서울시와 협업해 '서울마이소울 건강 간편식' 5종을 선보였다. 도시락·김밥·삼각김밥·샌드위치로 구성된 제품군으로, 닭가슴살과 병아리콩밥, 물담금 참치, 저지방 마요네즈, 저당 소스 등을 활용해 단백질 함량을 높이고 당류와 지방 부담을 낮췄다. 대표 상품인 저당고단백 닭가슴살 도시락은 단백질 37g, 당류 1g을 함유했으며, 갈릭치킨김밥과 오리엔탈치킨샌드위치도 각각 단백질 16g, 20g을 담았다.

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한편 식약처는 편의점에서 건강한 식품을 쉽게 찾을 수 있도록 별도 진열·표시하는 '튼튼먹거리 매장' 시범사업도 진행하고 있다. 참여 매장은 사업 초기인 지난 3월 121곳에서 8월 기준 전국 303곳으로 늘었다.

과거 저렴한 가격과 푸짐한 양이 편의점 간편식의 핵심 경쟁력이었다면, 최근에는 단백질 함량과 나트륨·당류 저감, 식사량 조절 등 영양 요소까지 상품 선택의 기준으로 자리 잡고 있다.

업계 관계자는 "런치플레이션이 편의점 간편식 수요를 끌어올린 가운데 헬시플레저 트렌드까지 확산하면서 저당·저나트륨·고단백 제품을 둘러싼 업계의 경쟁도 한층 치열해질 전망이다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com