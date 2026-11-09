"하마터면 대형 참사날 뻔"…여객기 2대 100여 미터까지 근접

사진 출처=언스플래쉬, Flightradar24

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 하마터면 대형 비행기 참사가 날 뻔했다.

잇따라 이륙한 여객기가 100여 미터까지 근접하는 아찔한 상황이 벌어진 것이다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 7일(현지시각) 새벽 로스앤젤레스 국제공항에서 에어프랑스 AF28편과 아메리칸항공 AA1660편이 인접한 활주로에서 잇따라 이륙했다. 당시 두 여객기에는 약 500명의 승객이 탑승했을 것으로 추정된다.

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그런데 상승 중이던 에어프랑스 여객기가 예정된 경로를 벗어나 왼쪽으로 방향을 틀었다.

이로 인해 뒤이어 상승하던 아메리칸항공 여객기의 비행 경로와 가까워졌다. 두 항공기의 수직 간격은 약 400피트(약 122m)까지 좁혀진 것으로 전해졌다.

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위험 상황을 감지한 관제사는 즉각 두 항공기에 긴급 지시를 내렸다.

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관제사는 에어프랑스 조종사에게 "에어프랑스 AF28편, 즉시 270도 방향으로 선회하라"고 지시했다. 이어 아메리칸항공 조종사에게는 "교통 경보, 12시 방향에 1마일 이내로 다른 항공기가 있다. 고도 2000피트를 유지하라"고 통보했다.

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아메리칸항공 조종사들은 관제 지시를 확인하고 상승을 멈춘 채 지정된 고도를 유지했다. 관제사의 신속한 대응과 두 항공기 조종사들의 빠른 지시 이행으로 충돌은 벌어지지 않았다.

긴박한 상황이 지나간 뒤 관제사는 에어프랑스 조종사들에게 예정된 출항 경로를 따르지 않고 임의로 방향을 바꾼 이유를 거듭 물었다.

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관제사는 "상승하면서 지정된 출항 절차를 따르도록 지시했지, 특정 방향으로 선회하라고 한 것은 아니다"라며 "왜 방향을 바꿨느냐"고 질문했다. 이에 조종사들은 확실한 답을 내놓지 못했다.

관제사는 에어프랑스 측에 조종사 과실 가능성을 통보하며 "조종사 일탈 가능성이 있다. 준비가 되면 연락할 수 있는 전화번호를 알려주겠다"고 말했다.

'조종사 일탈(Pilot Deviation)'은 조종사가 항공교통관제사의 허가나 지시를 따르지 않은 경우를 가리키는 항공 안전 관련 용어다. 다만 이 같은 통보만으로 조종사에게 징계가 확정되는 것은 아니다. 관제당국이 해당 상황을 추가로 확인하고 필요한 조치를 검토하는 절차다.

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관제사는 아메리칸항공 조종사들에게는 에어프랑스 여객기가 앞쪽으로 방향을 틀었다고 설명하며 사과했다. 이어 관제 지시를 잘 따른 아메리칸항공 조종사들에게 "잘 대응했다. 고맙다"고 전했다.

두 항공기는 별다른 부상자나 추가 사고 없이 각각 예정된 목적지로 운항을 이어갔다.

미국 연방항공청(FAA)은 조종사가 관제 지시를 위반했는지, 항공기 운항 과정에서 어떤 문제가 있었는지 등을 확인할 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com