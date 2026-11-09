축구스타 여자친구, 얼굴에 재발한 헤르페스 고백…"1년 전엔 한 달에 한 번꼴"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인 축구 국가대표이자 FC바르셀로나의 공격수 라민 야말(19)의 여자친구인 모델 이네스 가르시아(21)가 헤르페스 증상이 재발했다고 공개했다. 한동안 증상이 나타나지 않았지만 최근 코 주변에 다시 물집이 생겼다는 것이다. 과거에는 한 달에 한 번꼴로 증상이 반복됐다고 밝혀 눈길을 끌었다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 가르시아는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 코 주변에 연고를 바른 사진을 올리고 건강 상태를 전했다.

그녀는 게시물에서 "헤르페스가 다시 생긴 지 정말 오랜만이다. 1년 전 일을 기억하느냐"며 "당시에는 적어도 한 달에 한 번씩 증상이 나타났다"고 밝혔다. 이어 "어제 아침 일어났더니 코에 다시 증상이 생겼다"며 "지난 24시간 동안 계속 이런 모습으로 지내고 있다"고 덧붙였다.

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가르시아가 공개한 사진에는 코와 콧구멍 주변에 연고를 바른 모습이 담겼다.

그녀의 게시물에는 건강 상태를 솔직하게 공개한 용기를 응원하는 반응도 이어졌다. 헤르페스는 감염에 대한 사회적 편견 때문에 증상을 공개하거나 주변에 알리기 어려운 질환 가운데 하나다. 특히 많은 팔로워를 보유한 유명 인플루언서가 자신의 증상을 공개했다는 점에서 관심을 모았다.

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헤르페스는 단순헤르페스바이러스(HSV)에 감염돼 발생하는 질환이다. 주로 HSV-1과 HSV-2로 나뉘며, HSV-1은 입술이나 입 주변에 물집을 일으키는 구강 헤르페스의 주요 원인이다. 코 주변에도 병변이 나타날 수 있으며, 감염 후 바이러스가 신경절에 잠복했다가 면역 상태나 자외선 노출, 스트레스 등 여러 요인에 의해 재활성화되면서 증상이 반복되기도 한다.

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한편 가르시아의 건강 소식이 알려진 가운데 남자친구인 야말은 스페인 프로축구 프리메라리가에서 활약을 이어가고 있다. 야말이 소속된 바르셀로나는 8일(현지시각) 아틀레티코 마드리드와의 경기에서 2대 1로 승리했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com