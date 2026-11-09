여성 스카이다이버 2명 '공중 충돌' 숨져…낙하산 펼친 뒤 참변

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 스카이다이빙을 하던 여성 2명이 공중에서 충돌해 숨지는 사고가 발생했다. 두 사람은 지상 약 45m 상공에서 서로 부딪혔고, 펼쳐진 낙하산이 뒤엉키면서 그대로 추락했다.

LA타임스 등 미국 매체들에 따르면 사고는 6일(현지시각) 오전 11시 45분쯤 캘리포니아주 리버사이드 카운티의 한 스카이다이빙 시설 인근 상공에서 스카이다이빙을 하던 여성 2명이 충돌했다.

50대와 20대인 두 사람은 이날 스카이다이빙 행사에 참가한 숙련된 여성 스카이다이버였다.

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목격자와 시설 측 설명에 따르면 당시 이들을 포함한 스카이다이버들은 약 3800m 상공에서 뛰어내렸다. 별다른 문제가 없었고, 낙하산도 정상적으로 펼쳐졌다. 그러나 착륙 지점으로 접근하던 중 두 사람이 지상 약 45m 상공에서 충돌했다.

이로 인해 두 사람의 낙하산이 서로 얽혔고, 결국 지상으로 추락하면서 치명적인 부상을 입었다. 현장에 출동한 구조대는 두 사람을 인근 병원으로 이송했지만 모두 숨졌다.

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당국에 따르면 당시 일대에는 북동풍이 불었으며, 인근 지역에서는 순간풍속이 시속 약 32㎞에 달하기도 했다. 다만 바람이 사고에 영향을 미쳤는지는 아직 확인되지 않았다.

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해당 시설 측은 현재까지 장비 결함을 의심할 만한 정황은 확인되지 않았다면서 당국의 사고 조사에 적극 협조하고 있다고 전했다.

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한편 미국 낙하산협회(USPA)에 따르면 2025년 미국에서는 약 347만 회의 스카이다이빙이 이뤄졌으며, 사망 사고는 16건 발생했다. 이를 기준으로 한 사망 사고 발생률은 점프 10만 회당 약 0.46건이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com