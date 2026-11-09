20평 아파트, 단돈 2000원에 구입?…1677대 1 경쟁률 뚫었다

사진출처=지무뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 약 20평의 아파트를 단돈 2000원에 구입한 남성의 사연이 화제다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 헤이룽장성 허강시에 있는 아파트 한 채가 지난 5일 알리바바 자산경매 플랫폼에서 11위안(약 2000원)에 낙찰됐다.

해당 아파트의 건축면적은 68.36㎡(약 20평)다. 경매는 1위안부터 시작해 입찰할 때마다 0.01위안씩 가격을 올리는 방식으로 진행됐으며, 11위안에 먼저 도달한 사람이 낙찰받는 상한가 방식이 적용됐다.

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경매에는 모두 1677명이 참가 신청을 했고, 총 1001차례의 입찰이 이뤄졌다. 경매 시작 약 2분 만인 11월 5일 오후 3시 2분 낙찰이 확정됐다. 경매를 지켜본 사람도 5만 9513명에 달했다.

이번 경매를 진행한 업체는 알리바바 자산경매 플랫폼의 광군제(11월 11일) 특별 행사로, 허강 지역 주택 2채가 대상이며 이번에 낙찰된 주택은 첫 번째 물건이라고 설명했다.

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해당 주택의 시장 가격은 약 4만 위안(약 800만원)으로 전해진다. 업체가 나머지 차액을 보조하는 마케팅 행사인 것이다.

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주택에는 정식 부동산 소유권 증서가 있으며, 법적 문제도 없는 것으로 확인됐다. 일반적인 부동산 거래처럼 소유권 이전 등기도 가능하다.

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다만 낙찰자는 해당 아파트로 이사할 계획은 없다고 밝혔다. 그는 일단 휴양용 주택으로 활용할 생각이라고 전했다.

경매를 주관한 업체는 오는 10일 같은 플랫폼과 계정을 통해 두 번째 허강 지역 주택 경매도 진행할 예정이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com