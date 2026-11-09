"응급실 내 압수수색 수사 방식에 문제 제기"…소아응급의학회, 경찰과 대립 구도 자제 요청

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[스포츠조선 장종호 기자] 대한소아응급의학회(이하 학회)가 최근 발생한 영아 사망 사건과 관련해 응급실 압수수색으로 인한 진료 방해와 다른 응급환자들의 피해 가능성을 제기하며 언론에 신중하고 균형 잡힌 보도를 요청했다. 개별 사건의 책임 공방이나 경찰과 의료계의 대립 구도로 사안을 몰아가기보다 응급의료 현장을 보호할 수 있는 제도적 대책 마련에 초점을 맞춰야 한다는 주장이다.

학회는 9일 발표한 입장문에서 영아 사망 사건에 대해 깊은 애도를 표하면서도, 학회가 문제를 제기한 핵심은 특정 사건의 시시비비가 아니라 응급실 내 압수수색과 이에 따른 진료 차질, 다른 응급환자에게 피해가 전가될 수 있는 수사 방식이라고 밝혔다.

학회는 먼저 이번 사건을 국적이나 인종에 따른 차별 논란으로 확대하는 보도를 경계했다. 대한민국 의료진은 세계의사회(WMA) 헬싱키 선언과 의사 윤리 강령에 따라 환자의 국적과 인종, 종교, 사회적 신분에 관계없이 생명을 구하기 위해 진료에 임하고 있다는 것이다.

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국적이나 언어의 차이를 부각해 본질과 무관한 차별 논란으로 몰아가는 것은 실체적 진실을 규명하는 데 도움이 되지 않고 오히려 논점을 흐릴 수 있다고 지적했다.

수사가 진행 중인 사안에 대한 가십성 보도와 감정적 공방도 자제해 달라고 요청했다. 의료진은 사법당국의 조사와 수사에 성실하고 투명하게 협조하고 있으며, 사건의 법적 판단은 향후 사법부의 몫이라는 설명이다.

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특히 환자 측 주장만 부각하면 필수의료 현장을 지키는 의료진이 상처를 입고 현장을 떠날 수 있으며, 반대로 의료진의 해명만 강조하면 환자 측에 또 다른 억울함을 초래할 수 있다고 강조했다. 어느 한쪽의 주장이나 감정적 대립을 중계하듯 보도하기보다 수사와 사법적 판단을 지켜봐야 한다는 취지다.

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경찰과 의료계의 대립 구도로 사안을 해석하는 데 대해서도 선을 그었다. 소아응급실은 아동학대 의심 사례와 소아 교통사고, 각종 외상 등 위기 상황에서 경찰과 긴밀하게 협력해야 하는 공간인 만큼 양측은 대립 관계가 아닌 아이들의 안전과 생명을 지키는 협력 관계라는 것이다.

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학회는 경찰과 대립하거나 갈등을 빚으려는 것이 아니라 응급실 압수수색과 같은 수사 과정에서 진료가 방해받고 다른 환자에게 피해가 발생하지 않도록 경찰 내부에 명확하고 현실적인 '응급의료 현장 수사 가이드라인'을 마련해 달라는 것이라고 밝혔다.

소아응급 의료체계가 처한 현실에 대한 사회적 관심도 촉구했다. 학회는 의료진의 사직이나 재계약 포기 움직임을 조직적인 반발이나 위협으로 해석해서는 안 된다고 강조했다. 환자를 돌볼 최소한의 안전장치조차 확보되지 않은 상황에서 의료진이 느끼는 개인적 한계와 절망이 드러난 것으로, 필수의료 체계의 구조적 붕괴를 알리는 신호라는 설명이다.

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그러면서 의료진에 대한 공포 조장이나 비난보다는 의료진이 진료에 전념할 수 있는 환경을 조성하기 위한 제도적 논의에 언론이 힘을 실어 달라고 요청했다.

학회는 아울러 일부 자극적인 보도와 대립 구도가 사회적 갈등을 키우고 사태 해결을 가로막을 수 있다고 우려했다. 개별 사건을 둘러싼 공방을 넘어 생사의 갈림길에 선 아이들을 지킬 수 있도록 소아응급 의료 현장을 보호하고 응급의료 체계를 바로 세우는 데 초점을 맞춘 책임 있는 보도가 필요하다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com