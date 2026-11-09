"무릎 수술 후 키가 커졌다?"…휜 다리 교정이 가져온 반전

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 무릎 인공관절수술을 받은 후 "수술 전보다 키가 커진 것 같다"거나 "휘어 있던 다리가 곧아지면서 걸음걸이가 달라졌다"고 느끼는 환자들이 종종 있다. 뼈 자체가 길어지는 것은 아니지만, 퇴행성관절염으로 틀어져 있던 고관절-무릎-발목 하지 정렬과 인대 균형이 바르게 교정되면서 나타나는 긍정적인 변화다. 특히 오랫동안 'O자'형으로 다리가 휘었거나 무릎을 완전히 펴지 못했던 환자일수록 수술 전후의 변화를 크게 느끼기도 한다.

이러한 변화는 휘어진 무릎의 정렬이 교정되는 과정과 관련이 있다. 무릎 인공관절수술은 손상된 관절면을 교체하는 동시에 관절염으로 틀어진 다리의 정렬을 바로잡는 과정도 포함한다.

휘어 있거나 굽어 있던 무릎이 펴지면 고관절부터 발목까지 이어지는 거리가 달라질 수 있다. 실제 연구에서도 인공관절수술 후 하지 길이가 평균 수 ㎜에서 약 1㎝ 정도 증가하고, 측정되는 키 역시 소폭 커지는 것으로 보고됐다. 이는 뼈 자체가 길어지는 것이 아니라 휘어진 다리의 정렬이 교정되면서 나타나는 변화다.

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퇴행성관절염은 단순히 무릎 연골이 닳는 데 그치지 않는다. 관절염이 진행되면서 무릎 안쪽이나 바깥쪽 연골이 불균형하게 마모되면 관절 간격이 한쪽으로 좁아지고, 점차 다리가 O자형이나 X자형으로 휘어질 수 있다. 이러한 변형이 오래 지속되면 무릎 주변의 인대와 관절막에도 변화가 생겨 한쪽은 뻣뻣해지고 반대쪽은 상대적으로 느슨해지는 등 관절의 균형이 달라질 수 있다.

무릎의 변형은 골반과 허리에도 영향을 미칠 수 있다. 휘어진 다리로 몸의 균형을 유지하는 과정에서 골반의 기울기와 척추의 자세가 달라지고, 통증을 피하려는 보행 습관까지 더해지면 골반과 허리 주변 근육에 부담이 가중될 수 있다.

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이러한 변형이 인공관절수술을 통해 교정되면 무릎 통증이 줄어들고 체중을 보다 균형 있게 지탱하면서 보행 자세를 회복하는 데 도움이 될 수 있다. 특히 무릎 변형으로 인해 골반과 척추의 자세가 달라졌던 경우에는 골반·허리에 가해지는 부담이 줄어들면서 기존 통증도 완화될 수 있다.

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안정적인 보행을 회복하기 위해서는 휘어진 다리의 정렬을 적절하게 교정하는 것뿐 아니라 무릎 안팎의 인대 균형을 함께 고려해야 한다. 다리 축이 바르게 맞춰지더라도 인대의 긴장도가 적절하지 않으면 무릎의 안정성이 떨어지거나 움직일 때 불편함이 생길 수 있기 때문이다.

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연세스타병원 권오룡 병원장(정형외과 전문의)은 "무릎 인공관절수술에서는 고관절부터 무릎, 발목으로 이어지는 하지 정렬을 적절하게 교정하는 것이 중요하다"며 "특히 변형이 심했던 무릎은 관절 주변 조직에도 변화가 생긴 만큼 수술 과정에서 무릎을 굽히고 펼 때 인대의 균형과 안정성을 세심하게 확인해야 한다"고 설명했다.

오랫동안 휜 다리로 생활했다면 허벅지와 종아리 근육의 사용 방식뿐 아니라 골반과 몸통의 움직임, 체중을 싣는 습관까지 변형된 다리의 정렬에 맞춰져 있을 수 있다. 따라서 인공관절수술로 휘어진 무릎을 교정하더라도 기존의 보행 습관이 곧바로 바뀌지는 않으며, 새로운 다리 정렬에 적응하는 시간이 필요하다.

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이때 중요한 것이 근력 회복과 보행 재활이다. 무릎을 굽히고 펴는 운동과 함께 허벅지 근력을 강화하고, 교정된 다리에 체중을 안정적으로 싣는 연습을 병행해야 한다. 일상에서도 회복 상태에 맞춰 활동량을 조절하는 것이 바람직하다.

다만 충분한 회복 기간이 지난 뒤에도 절뚝거림이나 골반·허리 통증이 지속된다면 실제 다리 길이 차이와 하지 정렬, 근력 및 관절 상태 등을 종합적으로 확인할 필요가 있다.

권오룡 병원장은 "인공관절수술의 궁극적인 목표는 휘어진 다리를 곧게 만드는 것 자체가 아니라 무릎의 통증을 줄이고 환자가 다시 편안하게 걸으며 일상생활을 회복하도록 하는 데 있다"며 "이를 위해서는 환자마다 다른 관절의 변형과 인대 상태를 고려한 수술뿐 아니라 변화된 다리 정렬에 적응하기 위한 체계적인 재활도 중요하다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com