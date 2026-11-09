고물가에 달라진 외식 소비…업계, 품질 중심 가성비 강화 노력

고물가와 경기 둔화가 장기화하면서 외식업계의 경쟁 방식이 달라지고 있다. 단순히 가격을 낮추는 데 그치지 않고 식재료와 생산 방식을 차별화하거나 매장 운영 효율을 높이는 등 가격 경쟁력 확보에 나서는 모습이다. 이런 분위기는 유통업계 전반에서도 포착된다. 생활용품 전문점 다이소는 의류와 전자제품 등으로 상품군을 확대하며 저렴한 가격을 앞세우고 있다. 이마트도 초저가 생활용품 전문매장 '와우샵'을 선보였다. 동대문·남대문시장 등 전통 상권에도 젊은 소비자들의 발길이 이어지는 등 가격 대비 만족도를 중시하는 소비가 일상 전반으로 퍼지는 모습이다.

외식업계는 할인과 추가 혜택을 앞세워 고객 확보에 나서고 있다. 일부 매장에서는 주류 무제한 제공이나 소주·맥주 1500원 판매 등 가격 경쟁력을 전면에 내세웠다.

담가화로구이는 첫 주문에 17%, 추가 주문에는 50% 할인 혜택을 제공하는 마케팅을 브랜드 출시 초기부터 활용하고 있다. 품질 차별화 측면에서는 쌀누룩을 활용한 발효 숙성 기술을 고기에 적용해 자연스러운 단맛과 깊은 감칠맛을 구현했다. 가격 할인으로 진입 장벽을 낮추면서 제품 자체의 경쟁력도 확보하겠다는 전략이다.

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구시아푸드마켓은 대학가를 중심으로 저렴한 가격과 다양한 메뉴를 결합한 외식 공간을 선보이며 경쟁력 확보에 나섰다. 돈가스와 쌀국수, 덮밥, 분식 등을 한 공간에서 제공하는 푸드코트는 학생뿐 아니라 외부 이용객의 발길도 사로잡고 있다.

자체 생산 체계를 활용해 가격 경쟁력을 확보하는 업체도 있다. 망향비빔국수는 야채수와 백김치를 주요 경쟁력으로 내세운다. 신선한 채소와 청정수로 만든 야채수, 유산균이 풍부하고 아삭한 식감이 특징인 백김치를 제공한다. HACCP 인증을 받은 망향식품공장에서 제품을 직접 생산해 공급하는 방식으로 품질 관리와 가격 경쟁력을 함께 추구하고 있다.

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가성비 경쟁은 소비자 대상 마케팅을 넘어 프랜차이즈 본사의 운영 방식으로도 확대되고 있다. 인건비와 원재료비 부담이 커지면서 가맹점의 비용 구조를 개선하고 본사 운영 효율을 높이는 것이 중요해졌기 때문이다.

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프랜차이즈 전용 전사적자원관리(ERP) 솔루션 브랜드 리드플래닛은 가맹점별 손익분기점과 운영 비용을 파악할 수 있는 기능을 제공한다. 가맹계약부터 이력 관리, 품질 진단, 슈퍼바이저 방문 결과까지 관련 정보를 연계해 가맹점 관리 업무를 효율화하는 방식이다. 리드플래닛 관계자는 "여러 직원이 수행하던 가맹점별 손익분기점 분석과 운영 비용 파악을 손쉽게 할 수 있도록 지원한다"며 "가맹계약부터 이력 관리, 품질 진단, 슈퍼바이저 방문 결과까지 자동으로 연계해 효율적인 가맹점 운영에 도움을 주고 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com