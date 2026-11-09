'기술 초격화' 선택과 집중 강조 구광모…LG, 독자 AI 경쟁력 강화

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LG그룹이 인공지능(AI) 분야의 기술 경쟁력 확보에 속도를 내고 있다. 외부 기술에 의존하기보다 독자 학습 기술을 고도화해 글로벌 선도 기업과 경쟁할 수 있는 AI 모델을 만든다는 전략이다. LG AI연구원은 불과 8주 만에 독자 AI 모델의 종합 성능을 70% 이상 끌어올리며 기술 경쟁력 강화의 가능성을 확인했다. 구광모 회장이 미래성장동력 육성과 함께 선택과 집중을 강조하는 등 기술 주도권 확보를 강조한데 따른 것으로 풀이된다.

9일 LG에 따르면 LG AI연구원은 이날 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 독자 AI 파운데이션 모델의 기술 검증 모델인 'K-엑사원 2.5'를 공개, API를 무료 개방했다. 지난 8월 공개한 2차 모델에 추가 학습을 적용한 것으로, 새로운 학습 방법론을 통해 성능을 단기간에 끌어올린 게 특징이다. API 무료 개방은 기술력을 외부에서 검증받기 위한 조치다. 개발자와 스타트업, 기업, 연구기관이 별도 비용 없이 모델을 서비스 개발과 연구에 활용할 수 있도록 했다. 연구실 안에서 확인한 성능을 실제 서비스 환경으로 확장하고, 사용자의 피드백을 통해 모델의 완성도를 높이겠다는 구상이다.

눈길을 끄는 것은 AI가 스스로 계획을 세우고 외부 도구를 활용해 업무를 수행하는 에이전틱 AI 분야다. LG AI연구원의 자체 평가에서 K-엑사원 2.5는 업무 자동화 능력을 평가하는 오토메이션 벤치에서 74.6점을 기록, 딥시크 V4.1 Flash(74.9점)와 비슷한 수준을 보였다. 업무 환경의 문제 해결 능력을 평가하는 클로 이밸에서는 77.3점으로 딥시크(75.8점)를 앞섰다. 웹 탐색 능력과 소프트웨어 개발 능력을 평가하는 지표에서도 글로벌 오픈웨이트 모델과 경쟁할 수 있는 성능을 보인 셈이다.

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이같은 성과는 모델 자체의 성능 개선뿐 아니라 LG가 독자적인 AI 학습 기술을 확보했다는 데 의미가 있다. LG AI연구원은 데이터 품질과 설계, 사후 학습, 강화 학습 등을 고도화해 8주 만에 성능을 끌어올렸다. 글로벌 AI 경쟁이 모델 개발을 넘어 학습 효율과 추론 성능을 높이는 방향으로 확장되는 상황에서 자체 기술을 확보했다는 점에 주목하고 있다.

LG는 기술 검증 결과를 차기 모델 개발의 발판으로 삼을 계획이다. K-엑사원 2.5의 학습 과정에서 검증한 기술을 3차 모델에 적용해 내년 1월까지 프런티어급 성능을 갖춘 엑사원을 완성한다는 목표다. 엔비디아의 AI 추론 기술인 다이나모(Dynamo) 적용도 검토하고 있다.

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임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "현재 3차 모델 개발에 역량을 모으고 있다"며 "내년 1월까지 프런티어급 성능의 엑사원 모델을 완성하는 데 집중하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com