"의사 가운 입고 구급차 타고!"…부산힘찬병원, 어린이 눈높이 병원 견학 진행

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[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원이 지역 어린이들의 병원 두려움을 해소하고 올바른 건강 습관 형성을 돕기 위해 다채로운 체험 행사를 펼쳤다. 부산힘찬병원은 지난 6일 동래구 관내 국공립 어린이집 원아 105명을 초청해 올바른 손 씻기 교육부터 의사 체험, 구급차 탑승까지 어린이 눈높이에 맞춘 병원 견학 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 어린이들이 병원에 대한 막연한 두려움을 줄이고, 의료기관의 역할과 질병 예방의 중요성을 자연스럽게 이해할 수 있도록 마련됐다.

이날 어린이들은 '병원에서는 어떤 일을 할까요?'라는 주제로 병원에서 하는 일과 의료진의 역할에 대한 설명을 듣고 다양한 체험 활동에 참여했다. 먼저 감염 예방을 위한 올바른 손 씻기 교육을 통해 개인위생의 중요성을 배우고, 부산힘찬병원의 쑥쑥 운동치료 프로그램을 소개받으며 직접 체험하는 시간을 가졌다.

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이어 의사 가운을 입고 의료진의 역할을 경험해 보는 의사 체험과 구급차량 탑승 등 평소 접하기 어려웠던 활동에도 참여하며 병원과 의료에 대한 이해를 높였다.

최선영 간호부장은 "어린이들이 병원을 아플 때만 찾는 곳이 아닌, 건강을 지키고 돌보는 곳으로 인식할 수 있도록 이번 견학 프로그램을 준비했다"며 "아이들이 의료진과 병원 환경에 친숙해지고, 올바른 건강관리와 질병 예방의 중요성을 배워가는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"고 전했다.

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한편, 부산힘찬병원은 2024년 동래구 국공립 어린이집 35개소와 업무협약을 체결하고 어린이들의 건강 증진을 위한 협력 활동을 이어오고 있다. 올해로 3년째 진행하고 있는 병원 견학 프로그램을 비롯해 앞으로도 어린이집 원아와 가족들의 건강을 위한 예방 중심의 건강 교육 및 다양한 연계 활동을 지속해 나갈 계획이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com