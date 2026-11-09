현대차그룹·삼성, 미래 모빌리티 협력 강화…'원팀'으로 첨단산업 공략

9일 삼성전자 서천연수원에서 열린 'HMG Appreciation Day' 행사에서 장재훈 현대차그룹 부회장(왼쪽)과 전영현 삼성전자 부회장이 악수하고 있다. 양사는 미래 모빌리티와 피지컬 AI 등 첨단산업 분야에서 협력을 확대할 계획이다. 사진제공=삼성전자

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현대자동차그룹과 삼성이 미래 모빌리티와 피지컬 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야에서 협력을 확대한다. 자동차와 반도체·배터리·전장 분야에서 축적한 양사의 기술력을 결합해 미래 산업 경쟁력을 높인다는 구상이다.

현대차그룹은 9일 삼성전자 서천연수원에서 열린 'HMG Appreciation Day'에 주요 경영진이 참석했다고 밝혔다. 삼성이 국내 주요 그룹사를 대상으로 이 같은 대규모 초청 행사를 마련한 것은 이번이 처음이다. 'One Harmony'를 주제로 열린 이날 행사에는 양 그룹 주요 계열사 경영진과 임원, 배우자 등 총 177명이 참석했다.

현대차그룹에서는 장재훈 부회장을 비롯해 서강현 기획조정담당 사장, 만프레드 하러 현대차·기아 연구개발(R&D)본부장 사장, 박민우 첨단차플랫폼(AVP)본부장 사장, 정준철 제조부문장 사장, 이규복 현대글로비스 사장, 이보룡 현대제철 사장 등이 자리했다.

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삼성에서는 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장, 한진만 파운드리사업부장 사장, 박용인 시스템LSI사업부장 사장, 최원준 모바일경험(MX)사업부 최고운영책임자(COO) 겸 개발실장 사장 등이 참석했다. 크리스천 소봇카 삼성하만 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장도 함께했다.

전영현 부회장은 "현대자동차그룹과 삼성그룹은 대한민국 산업의 역사를 함께 써 내려온 든든한 동반자"라며 "미래 모빌리티를 선도하는 현대자동차그룹의 혁신적인 비전과 부품부터 완제품까지 아우르는 삼성그룹의 기술력이 만나, 새로운 가치와 무한한 가능성을 함께 열어 가기를 기대한다"고 말했다.

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장재훈 부회장은 "삼성과 현대차그룹은 전장, 오디오, 배터리 등 차량 부품 분야의 협력을 넘어 로봇과 에너지 등 미래 산업에서도 협력의 가능성을 넓혀가고 있다"며 "창업 이래 3대에 걸쳐 쌓아온 양 그룹 각자의 강점이 함께할 때 더 큰 시너지를 낼 수 있는 만큼, 서로의 강점을 존중하고 힘을 모아 앞으로의 도전을 함께해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

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9일 삼성전자 서천연수원에서 열린 'HMG Appreciation Day' 행사에서 장재훈 현대차그룹 부회장(왼쪽)과 전영현 삼성전자 부회장이 미래 모빌리티 관련 기술에 대한 설명을 듣고 있다. 사진제공=삼성전자

행사에서는 양사의 협력 역사와 미래 비전을 담은 영상이 상영됐다. 자동차와 반도체 등 주요 산업의 국산화 과정과 양사 경영진의 교류 장면이 소개됐으며 경기필하모닉과 첼리스트 한재민의 협연도 진행됐다.

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삼성은 미래 모빌리티 관련 핵심 기술을 소개하는 전시 공간도 운영했다. 삼성전자 DS부문은 차량용 반도체를, 삼성SDI는 전고체 배터리와 배터리 셀·팩 모듈을 선보였다. 삼성전기는 자율주행에 활용되는 카메라 모듈과 차량용 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 전시했다. 삼성디스플레이와 삼성하만은 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 대응하는 차세대 디스플레이와 통합제어장치(CCU), 통신제어장치(TCU) 등 전장 솔루션을 소개했다.

양 그룹의 협력은 창업 세대부터 이어져 왔다. 1985년 이병철 삼성 창업회장은 정주영 현대차그룹 창업회장의 고희연에 참석했으며, 2001년에는 이건희 삼성 선대회장이 정몽구 현대차그룹 명예회장을 삼성 영빈관 승지원으로 초청해 단독 회동했다.

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정의선 현대차그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장 체제에서는 미래 모빌리티 분야를 중심으로 협력 범위가 확대됐다. 두 회장은 2020년 5월 삼성SDI 천안사업장과 같은 해 7월 현대차·기아 남양연구소에서 만나 차세대 전기차 배터리 등 사업 협력 방안을 논의했다. 이후 현대차와 삼성SDI는 2023년 첫 전기차 배터리 공급 계약을 체결했다.

현대차그룹은 전기차와 자율주행, SDV, 로보틱스 분야에서 사업 역량을 강화하고 있으며 삼성은 반도체와 배터리, 디스플레이 등 핵심 부품 기술을 보유하고 있다. 양사는 이러한 역량을 바탕으로 미래 모빌리티뿐 아니라 AI와 로봇 기술이 결합하는 피지컬 AI 분야에서도 협력 가능성을 모색할 것으로 기대된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com