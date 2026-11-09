"빈대 나온 호텔 한눈에 본다"…20만명 몰린 '빈대 지도' 논란 이유

사진출처=언스플래쉬, 웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 빈대가 발견된 호텔을 이용자들이 직접 표시하는 이른바 '빈대 지도'가 큰 인기를 끌고 있다.

출시 한 달여 만에 이용자 20만명을 넘어섰고, 전국 600여개 호텔이 지도에 표시됐다. 소비자에게 숙박업소의 위생 정보를 제공한다는 취지지만, 사실관계가 확인되지 않은 제보로 호텔의 명예와 영업권을 침해할 수 있다는 우려도 나온다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 9월 21일 서비스를 시작한 중국의 '빈대 지도'는 이용자가 빈대를 발견했다고 주장하는 호텔을 지도에 등록하면 다른 이용자들도 해당 정보를 확인할 수 있도록 한 서비스다.

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이용자는 별도의 복잡한 절차 없이 호텔 위치를 선택해 빈대 발견 사실을 표시할 수 있다. 등록된 정보는 다른 이용자에게 공개돼 여행객들이 숙소를 예약하기 전 해당 호텔의 해충 관련 제보 여부를 확인하는 데 활용된다.

이 서비스를 개발한 사람은 놀랍게도 컴퓨터 문외한이다.

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왕씨로 알려진 그는 올해 7월부터 인공지능(AI)을 활용해 코딩을 배우기 시작했으며, 이전까지는 별도의 프로그래밍 경험이 없었던 것으로 알려졌다.

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왕씨가 빈대 지도를 개발한 계기는 올여름 이사 과정에서 벌레에 물린 경험이었다. 그는 호텔의 빈대 관련 정보가 인터넷과 SNS 등에 흩어져 있어 소비자들이 관련 정보를 찾는 데 많은 시간과 노력을 들여야 한다는 점에 주목했다.

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왕씨는 호텔의 해충 발생 정보를 한곳에 모아 소비자들이 쉽게 확인할 수 있도록 하는 것이 서비스의 목적이라고 설명했다.

그러나 서비스 초기에는 빈대가 발견됐다는 주장만으로도 호텔을 표시할 수 있어 정확성 논란이 불거졌다. 사진 등 객관적인 증거가 없어도 제보가 가능했던 탓에 일부 호텔은 사실과 다른 내용으로 피해를 보고 있다며 반발했다. 호텔 측의 항의가 잇따르면서 서비스는 10월 한 주 동안 두 차례 운영이 중단되기도 했다.

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왕씨는 이후 이용자가 제출한 증거를 직접 확인한 뒤 제보 내용을 공개하는 방식으로 운영 방식을 바꿨다. 사진에 등장하는 벌레가 실제 빈대인지 판단하기 위해 다른 두 사람에게도 확인을 요청하는 등 검증 절차를 강화했다. 이용자들이 일반적인 벌레와 빈대의 생김새, 벌레에 물렸을 때 나타나는 흔적을 구별할 수 있도록 안내 그림도 제공하고 있다.

호텔 측의 이의 제기 절차도 마련됐다. 현재까지 4개 호텔이 사업자등록증과 방역 작업 사진, 외부 전문기관의 소독·방역 기록 등을 제출하며 제보에 대한 이의를 신청했다.

왕씨는 모든 호텔의 위생 관리가 부실한 것은 아니라며 정기적인 방역과 철저한 해충 관리가 이뤄지는 숙박업소라면 이용에 문제가 없을 수 있다고 설명했다. 자신은 정보 공유를 시작한 사람일 뿐이며, 더 많은 이용자가 정보 수집과 검증 과정에 참여하기를 바란다고도 했다.

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다만 온라인에 공개되는 숙박업소의 해충 관련 정보가 법적 분쟁으로 이어질 가능성은 여전히 남아 있다.

전문가들은 서비스 운영자가 정보의 정확성을 확보하기 위해 심사 절차를 강화해야 한다고 입을 모으고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com