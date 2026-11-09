경찰청 앞 8일째 압수수색 규탄한 의협 "최고 책임자 사과했나"

[스포츠조선 장종호 기자] 대한의사협회가 아주대병원 소아응급센터 압수수색을 둘러싼 경찰의 대응을 연일 규탄하며 공식 사과와 책임자 문책을 요구하고 있다. 의료기관에 대한 수사 과정에서 의료인의 인권과 환자의 진료권이 침해되지 않도록 의료계가 참여하는 실효성 있는 조사 가이드라인을 마련해야 한다는 주장도 제기했다.

좌훈정 대한의사협회 부회장은 9일 경찰청 정문 앞에서 아주대병원 소아응급센터에 대한 강압적 압수수색을 규탄하는 8일 차 1인 시위에 참여했다. 지난 10월 31일에 이어 두 번째로 시위에 나선 좌 부회장은 경찰의 책임 있는 사과와 실질적인 재발 방지 대책이 마련될 때까지 항의를 이어가겠다고 밝혔다.

좌 부회장은 정부와 국회의 대책을 기다려야 한다거나 지속적인 항의에 따른 부작용을 우려하는 일부 의견에 대해 "세상 모든 잘못된 일에는 책임 소재가 있고, 그것을 바로잡는 정당한 절차가 필요하다"고 강조했다.

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이어 "지금 경찰 최고 책임자가 공식적으로 사과했느냐. 또 압수수색 현장 책임자들은 어떤 징계 절차에 회부됐느냐"고 반문하며, 이번 사태에 대한 공식 사과와 책임 규명 없이 후속 대책만 기다릴 수는 없다고 지적했다.

보건복지부와 경찰이 지난주 의료기관 압수수색 관련 가이드라인 마련을 논의한 데 대해서도 의료계 참여가 빠졌다는 점을 문제 삼았다.

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좌 부회장은 "정작 그 자리에 당사자인 의료계 대표가 참여했느냐"며 "지금까지 그 어떤 가시적인 결과도 나오지 않았다"고 비판했다. 이어 의료현장의 의견을 반영한 실효성 있는 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.

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그는 "가시적인 결과가 나오기 전까지 우리 의사들은 총력을 다해 경찰의 잘못된 수사 관행과 무리한 압수수색에 항의하고, 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 의협은 10일 오전 10시 국회의원회관 제2소회의실에서 '환자 생명 보호를 위한 합리적인 의료기관 조사 방안 논의'를 주제로 국회 토론회를 개최한다. 이어 12일 오후 3시에는 국회의사당 본청 계단 앞에서 응급실 환자 보호와 진료권 보장을 위한 규탄대회를 열 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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