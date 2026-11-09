경상국립대병원 이경원 교수, 한국 대표로 '범아시아 폐암 진료지침' 개발 참여

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 화정석) 혈액종양내과 이경원 교수가 한국 대표로 유럽종양학회(ESMO)의 '조기 및 국소진행성 비소세포폐암 범아시아 임상진료지침' 개발에 참여하며 K-의료의 글로벌 역량을 입증했다. 이번 지침은 서구와 아시아의 최신 임상 근거 및 국가별 의료환경을 통합 검토한 아시아 맞춤형 진료 표준으로, 국제 학술지 'ESMO Open'에 최종 게재됐다.

이번 지침은 유럽종양학회의 기존 임상진료지침을 바탕으로 아시아 각국의 폐암 전문가들이 근거를 검토하고 합의해 개발했다. 한국을 비롯해 중국, 일본, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국 등 10개국·지역의 종양학회 전문가들이 참여했으며, 유럽종양학회와 일본임상종양학회(JSMO)가 공동으로 조율했다.

지침은 조기 및 국소진행성 비소세포폐암의 진단과 병기 설정부터 수술, 방사선치료, 약물치료, 치료 후 추적 관찰까지 폭넓게 다룬다. 아시아 지역 환자 진료에 참고할 수 있도록 서구와 아시아의 임상 근거를 함께 검토했으며, 국가별 약제 허가와 급여 상황의 차이도 별도로 논의했다.

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이경원 교수는 "한국을 대표해 아시아 각국의 폐암 전문가들과 최신 근거를 검토하고 치료 방향을 논의하는 과정에 참여하게 돼 뜻깊다"라며 "최근 조기 및 국소진행성 폐암에서도 면역항암제와 표적치료제 등 치료 선택지가 확대되고 있어, 국제적인 임상 근거를 환자 개개인의 상황에 맞게 적용하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

이어 "국제 임상진료지침 개발은 해외의 치료 권고를 그대로 도입하는 데 그치지 않는다"며 "우리나라의 임상 경험과 의료환경을 국제 논의에 공유하고, 아시아 각국 전문가들과 더 나은 치료 방향을 함께 모색하는 과정"이라고 설명했다. 또한 "이번 지침이 국내를 비롯한 아시아 지역 폐암 환자에게 적절한 치료를 제공하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

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이번 지침은 'Pan-Asian adapted ESMO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, treatment and follow-up of patients with early and locally advanced non-small-cell lung cancer'라는 제목으로 국제 학술지 'ESMO Open'에 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com