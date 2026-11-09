대웅제약·대웅테라퓨틱스·대웅바이오, 차세대 약물전달 플랫폼 2종 공동개발

◇대웅제약 연구원들이 연구를 진행하고 있는 모습. 사진제공=대웅제약

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대웅제약이 대웅테라퓨틱스, 대웅바이오와 손잡고 차세대 약물전달 플랫폼 2종인 고농도 피하주사 제형 '써미크라(Thermicra)'와 용해성 마이크로니들 '클로팜(CLOPAM)'의 공동개발에 나선다.

써미크라는 대웅제약·대웅테라퓨틱스·대웅바이오 3사가, 클로팜은 대웅제약과 대웅테라퓨틱스가 개발을 추진한다.

써미크라는 히알루로니다제 효소 없이도 400mg/mL 이상의 고농도 피하주사 제형을 구현하는 기술로, 기존 정맥주사 방식의 항체의약품과 항체-약물 접합체(ADC) 등을 피하주사로 전환해 투약 시간과 절차를 줄이는 것이 목표다. 클로팜은 피부에 부착하는 패치 형태의 용해성 마이크로니들로 약물을 전달하는 플랫폼으로, 저분자화합물과 펩타이드 등 다양한 약물에 적용하는 방안을 검토한다.

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대웅제약은 플랫폼별 생산시설도 구축 중이다. 써미크라는 성남 전용 제조소를 2027년 12월 완공이 목표이고, 클로팜은 화성 향남 대웅바이오 3공장 내 전용 무균 제조소의 2027년 상반기 GMP 승인을 목표로 하고 있다. 이번 협력을 통해 대웅테라퓨틱스의 원천기술에 대웅제약의 임상·인허가·사업화 역량과 대웅바이오의 제조 인프라를 결합한다는 구상이다.

박성수 대웅제약 대표는 "이번 공동개발은 차세대 약물전달 기술을 다양한 의약품에 적용하고, 실제 제품 출시로 연결하기 위한 중요한 발판"이라며 "3사 간 시너지를 바탕으로 지속적으로 제품군을 확대해 글로벌 의약품 시장의 게임체인저로 도약하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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