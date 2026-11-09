20여년 미술계 교류 확대 결실…정태영 현대카드 부회장, 뉴욕현대미술관 '명예이사' 선임

◇정태영 현대카드 부회장(오른쪽)과 크리스토프 셰릭스(Christophe Cherix) 뉴욕현대미술관 관장. 사진제공=현대카드

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정태영 현대카드 부회장이 뉴욕현대미술관(MoMA)의 '명예 이사(Honorary Trustee)'로 선임됐다.

명예 이사는 전문성과 글로벌 영향력을 바탕으로 MoMA 발전에 기여한 인물에게 주어지는 최고 영예 중 하나로, 미술관의 주요 의사결정과 중장기 발전 방향에 관한 전략적 자문 역할을 맡는다.

정 부회장은 지난 20여 년간 양혜규·김아영 작가의 MoMA 및 MoMA PS1 개인전 등을 지원하며 한국 작가들의 국제무대 진출과 한국 미술에 대한 연구·교류 확대에 기여해 왔다. 또한 MoMA의 작품과 출판물, 프로그램을 국내에 소개하며 한국 대중이 세계 현대미술을 접할 기회를 넓혔다.

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크리스토프 셰릭스 MoMA 관장은 정 부회장이 한국 내 MoMA의 입지를 확대하고 한국 미술과 작가에 대한 이해를 높이는 한편, 기술과 혁신을 예술 및 관객과 연결하는 새로운 방식을 모색해 온 점을 선임 배경으로 꼽았다.

정 부회장은 "현대카드는 예술을 지원하는 것이 아니라, 오히려 예술로부터 지원받고 있다"며 예술을 기업의 창의성과 혁신을 이끄는 원천으로 바라본다고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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