[SC 헬스칼럼] 밭일 많은 어르신, 눈이 침침하다면…단순 노안 아닐 수도

올 한 해 진료가 없는 날이면 외곽에 있는 텃밭에 나가 작물을 키웠다. 제법 농사 규모가 있는 편이다. 지난 10월 말에는 서리가 내릴 것 같아 비를 맞으며 남은 고구마를 모두 캐고 올해 농사를 마무리했다.

그런데 봄부터 가을까지 햇빛 아래에서 오래 일하다 보면 눈이 쉽게 지친다는 것을 몸으로 느끼게 된다. 실제로 오랜 시간 햇빛에 노출되는 농촌 어르신들이 백내장으로 병원을 찾는 일이 많다.

백내장은 노화나 자외선, 외상 등 여러 원인으로 눈 속의 투명한 조직인 수정체가 혼탁해지는 질환이다. 카메라 렌즈가 뿌옇게 흐려지듯, 빛이 제대로 통과하지 못해 시야가 안개 낀 것처럼 흐릿해진다. 주로 50세 이후에 발병하며, 75세 이상이면 대부분 한 번쯤 겪을 만큼 흔하다. 문제는 이를 단순한 노안으로 여겨 방치하는 경우다. 그대로 두면 시력 저하를 넘어 심한 경우 실명에 이를 수 있다.

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가장 큰 원인은 노화로 인한 퇴행성 변화다. 나이가 들면서 수정체의 투명도가 서서히 낮아진다. 외상으로 인한 충격이나 당뇨, 고혈압 같은 기저질환이 있는 경우에는 그 합병증으로 백내장이 더 빨리 나타날 수 있다.

의심해 볼 만한 대표 증상은 다섯 가지다.

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첫째, 김 서린 창문처럼 시야가 뿌옇게 보이는 시야 혼탁이다.

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둘째, 안경이나 돋보기를 써도 안개가 낀 듯 흐릿한 시력 저하다.

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셋째, 한쪽 눈으로만 봐도 사물이 둘 이상으로 겹쳐 보이는 복시다.

넷째, 밝은 곳에서 오히려 잘 보이지 않고 어두운 곳에서 더 잘 보이는 대비감도 저하, 이른바 주맹현상이다.

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다섯째, 갑자기 가까운 글씨가 돋보기 없이도 잘 보이는 일시적인 시력 호전이다.

이런 증상은 일상에 큰 불편을 주므로, 의심된다면 전문적인 검사 시스템을 갖춘 안과 전문병원에서 정확한 검사를 받는 것이 좋다.

그렇다면 백내장 진단을 받으면 반드시 수술해야 할까. 그렇지는 않다. 중요한 것은 환자의 눈 상태에 맞춰 치료 방향을 정하는 일이다. 시야가 조금씩 침침해지고 야간에 빛 번짐이 미세하게 나타나는 초기에는 약물치료로 진행을 어느 정도 늦출 수 있다.

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다만 약물치료는 이미 혼탁해진 수정체를 되돌리지 못하며, 진행을 지연시키는 보조적 역할에 그친다. 시력 저하가 심해져 독서나 운전 같은 일상생활이 불편해지거나 색 구별이 어려워지는 등 삶의 질이 눈에 띄게 떨어진다면, 그때 수술적 치료를 고려한다.

백내장을 완전히 예방하기는 어렵다. 하지만 생활습관을 꾸준히 실천하면 위험을 낮추고 이상 신호를 일찍 발견하는 데 도움이 된다. 휴대폰 등 디지털 기기를 오래 사용할 때는 1시간에 5~10분씩 눈을 쉬게 하고, 중간중간 먼 곳을 바라보며 눈의 조절 부담을 덜어야 한다. 햇빛이 강한 날에는 꼭 선글라스를 착용해 자외선을 막는 것이 좋다.

도움말=전주 온누리안과병원 정영택 병원장