"피 묻은 생리대로 맞았다"…46명 숨지게 한 여성 방화범, 교도소서 봉변

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 46명이 숨지고 43명이 다친 대만 가오슝 빌딩 방화 사건의 범인 황 모씨가 교도소에서 동료 수감자로부터 폭행과 모욕을 당한 것으로 전해졌다. 동료 수감자는 생리혈이 묻은 생리대로 황씨의 얼굴을 문지르고 주먹으로 때린 혐의로 징역 2개월을 선고받았다. TVBS와 연합보 등 대만 매체들에 따르면 타이중 여자교도소에서 복역 중인 황씨는 최근 같은 방을 쓰던 우 모씨와 말다툼을 벌였다.

화가 난 우씨는 생리혈이 묻은 생리대를 집어 황씨의 얼굴에 문지른 뒤 주먹으로 폭행했다. 황씨는 머리와 가슴, 팔 등에 상처를 입었다.

황씨는 폭행을 당한 뒤 우씨를 고소했다. 검찰 조사에서 우씨는 범행을 인정했으며, 같은 방에 있던 다른 수감자도 폭행 장면을 목격했다고 진술했다.

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검찰은 우씨에게 상해와 강제적 방식의 공개 모욕 혐의가 있다고 보고 기소했다. 타이중 지방법원은 우씨가 갈등을 이성적으로 해결하지 않고 폭력을 행사했으며, 피해자와 합의하거나 배상하지 않은 점 등을 고려해 상해죄로 징역 2개월을 선고했다. 다만 범행을 인정한 점 등을 참작했다.

이번 폭행 사건이 화제로 떠오른 것은 황씨의 범죄 이력 때문이다.

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황씨는 2021년 10월 가오슝시 옌청구의 청중청 빌딩에서 발생한 대형 화재를 일으킨 인물이다. 당시 황씨는 남자친구가 자신을 두고 다른 여성에게 돌아갔다고 의심해 화가 난 상태에서 남자친구가 머물던 건물 내 소파에 불을 붙였다. 불길은 건물 내부로 빠르게 번졌고, 주민 46명이 숨지고 43명이 다쳤다. 이후 황씨는 살인죄로 무기징역을 선고받고 복역 중이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com