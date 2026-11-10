뇌졸중 재발 막으려면…LDL 콜레스테롤 '목표 수치'보다 '감소 폭' 챙겨라

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[스포츠조선 장종호 기자] 허혈성 뇌졸중(뇌경색) 환자의 재발과 사망을 막기 위해서는 LDL 콜레스테롤의 절대적 목표 수치 달성뿐만 아니라, 발병 전 대비 '50% 이상 감소'라는 상대적 감소 폭을 확보하는 것이 핵심이라는 대규모 연구 결과가 나왔다.

연세대학교 용인세브란스병원(병원장 박진오) 신경과 연구팀은 8만 9000여 명의 임상 빅데이터를 분석해 이러한 사실을 입증했으며, 향후 국제 뇌졸중 진료지침 개정에도 중요한 근거가 될 것으로 기대된다.

이번 연구에는 용인세브란스병원 신경과 백민렬 교수와 연세대 의과대학 전지민 박사과정생이 공동 제1저자로, 신경과 유준상·김진권 교수가 공동 교신저자로 참여했다.

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뇌경색은 뇌혈관이 막혀 뇌 조직이 손상되는 질환으로, 재발과 심근경색 등 심뇌혈관질환 예방을 위해 LDL 콜레스테롤을 낮추는 치료가 중요하다. 치료 목표는 '70㎎/dL 미만'과 같이 특정 수치에 도달하는 절대적 목표와, '치료 전 대비 50% 이상 감소'와 같이 감소 폭을 평가하는 상대적 목표로 구분한다.

미국심장학회·미국심장협회(ACC/AHA)와 유럽심장학회·유럽동맥경화학회(ESC/EAS)의 이상지질혈증 진료지침은 심뇌혈관질환 환자에게 이 두 가지 목표를 함께 권고하는 반면, 미국뇌졸중협회(ASA)와 유럽뇌졸중기구(ESO)의 뇌졸중 진료지침은 '70㎎/dL 미만'이라는 수치 목표만 강조하고 있다.

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이에 연구팀은 뇌경색 환자에서도 LDL 콜레스테롤의 감소 폭이 재발 및 심혈관 사건 위험과 관련이 있는지 확인하고자 국민건강보험공단의 청구자료와 국가건강검진 자료를 연계해 연구를 수행했다.

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연구는 2014년부터 2022년 사이에 급성 허혈성 뇌졸중으로 입원한 환자 중, 뇌졸중 발생 전 콜레스테롤약을 복용하지 않은 상태에서 측정한 LDL 콜레스테롤 수치와 뇌졸중 이후 측정한 수치가 모두 확인되는 8만 9414명을 대상으로 진행했다. 대상자들의 평균 추적기간은 5.7년이었으며, 뇌졸중 이후 LDL 콜레스테롤 측정 기록은 총 13만 6427건이었다.

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연구팀은 LDL 콜레스테롤 검사 수치를 뇌졸중 발생 전 대비 '50% 이상 감소 여부'와 '70㎎/dL 미만 도달 여부'에 따라 네 그룹으로 구분하고, 이들에서 뇌졸중 재발·심근경색·사망 위험을 비교했다.

연구 결과, 추적기간 중 1만 2586명에서 뇌졸중 재발, 심근경색, 또는 사망이 발생했다. 뇌졸중 이후 LDL 콜레스테롤을 발생 전 대비 50% 이상 낮춘 비율은 약 30% 수준이었으며, 70㎎/dL 미만이라는 목표까지 모두 달성한 비율은 약 25%에 그쳤다. 이는 뇌졸중 이후 콜레스테롤 관리에 여전히 개선이 필요함을 보여준다.

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두 가지 목표를 모두 달성한 경우와 비교했을 때, 수치가 50% 이상 감소했지만 70㎎/dL 미만에는 도달하지 못한 경우는 뇌졸중 재발·심근경색·사망을 종합한 위험에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 반면 70㎎/dL 미만에 도달했더라도 감소 폭이 50%에 못 미친 경우는 복합 위험이 약 12% 높았고, 두 목표를 모두 달성하지 못한 경우는 약 28% 높았다.

초고위험군에 권고하는 엄격한 수치 기준(55㎎/dL 미만)을 적용한 추가 분석에서도 유사한 결과가 확인됐다. 또한 뇌졸중 발생 전 대비 LDL 콜레스테롤 감소율이 10%포인트 높아질 때마다 복합 위험은 약 6% 낮게 나타났다.

백민렬 교수는 "이번 연구는 뇌경색 환자에서 LDL 콜레스테롤을 발생 전 대비 50% 이상 낮추는 것이 절대적인 수치 목표 달성과 별개로 재발 및 사망 위험 감소와 관련이 있음을 대규모 자료로 확인했다는 데 의의가 있다"며 "향후 뇌졸중 진료지침에 상대적 감소 목표를 반영하는 데 중요한 근거가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

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다만 이번 연구는 후향적 관찰연구로, LDL 콜레스테롤 감소와 재발 위험 사이의 직접적인 인과관계를 확정할 수는 없다. 또한 뇌졸중의 원인별 정보를 확인하는 데 한계가 있어, 향후 이를 보완한 추가 연구와 임상시험이 필요하다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 지원(RS-2024-00345524)으로 수행됐으며, 연구 결과는 미국신경과학회 공식 학술지인 'Neurology(IF 10.8)'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com