中 스파이와 불륜설 젠슨 황, 개인사 재조명…식당 알바·결혼 등 인생 스토리 화제

최근 불륜설에 휩싸인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI) 혁명의 핵심 기업으로 꼽히는 엔비디아를 이끄는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성과의 관계로 이사회 조사 대상에 오르면서 그의 사생활과 성장 과정에도 관심이 쏠리고 있다.

대만에서 태어나 어린 시절 미국으로 건너온 이민자 출신인 젠슨 황 CEO는 식당에서 접시를 닦고 손님을 응대하던 청년이 세계적인 반도체 기업을 일궈낸 인물이 됐다.

엔비디아의 출발은 화려하지 않았다. AP 통신 등에 따르면 1993년 미국 캘리포니아주 새너제이의 데니스(Denny's) 식당에서 황 CEO와 크리스 말라초스키, 커티스 프리엠 등 엔지니어 3명이 만나면서 회사 설립 구상이 시작됐다.

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이들은 당시 비디오게임의 그래픽을 더욱 빠르고 현실감 있게 구현할 수 있는 컴퓨터 칩을 개발하는 방안을 논의했다. 이 만남은 이후 엔비디아 창업으로 이어졌다.

창업 장소가 데니스였던 데는 황 CEO의 개인적인 인연도 있었다. 그는 젊은 시절 이 식당에서 일한 경험이 자신의 인생에 큰 영향을 미쳤다고 여러 차례 밝혔다. 식당에서 일하면서 수줍음을 극복하고 성실하게 일하는 태도를 배웠다는 것이다.

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그의 프로필에 기재된 경력은 두 가지뿐이다. 하나는 엔비디아 창업자 겸 CEO이고, 다른 하나는 1978년부터 1983년까지 데니스에서 식기 세척과 테이블 정리, 서빙 업무를 했다는 내용이다.

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황 CEO는 대만에서 태어났으며 아버지의 직장 문제로 한동안 태국에서 생활했다. 이후 부모는 당시 9살이던 그를 형과 함께 미국으로 보냈다. 두 형제는 워싱턴주 타코마에 있는 삼촌 집에서 지냈고, 삼촌은 둘을 켄터키주의 오네이다 침례교 학교에 보냈다. 명문 기숙학교라고 생각했기 때문이다.

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하지만 실제로는 종교적 규율이 엄격한 개혁학교 성격의 교육기관이었다. 당시 이곳에는 고등학교 과정만 있었기 때문에 형제는 기숙사에서 생활하면서 인근 공립 초등학교에 다녔다.

황 CEO는 과거 인터뷰에서 기숙사 화장실을 청소하고 글을 읽지 못하는 룸메이트에게 읽는 법을 가르쳤다고 회상했다. 중국계라는 이유로 괴롭힘을 당하기도 했다.

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힘든 경험만 있었던 것은 아니다. 황 CEO는 당시 생활을 좋게 기억한다고 밝혔다. 그와 아내 로리는 2019년 새 여자 기숙사와 교실이 문을 열 수 있도록 해당 학교에 200만 달러(약 27억원)를 기부하기도 했다.

이후 부모도 미국으로 건너오면서 가족은 오리건주에서 다시 모였다. 황 CEO는 이곳에서 고등학교를 다녔으며 두 학년을 월반해 조기 졸업했다. 오리건주립대에서는 전기공학을 전공했다. 당시 약 250명이 수강하는 수업에서 여성은 단 3명뿐이었는데, 훗날 아내가 된 로리도 그중 한 명이었다. 두 사람은 실험실에서 같은 팀으로 활동했다.

황 CEO는 과거 매주 주말 함께 숙제를 하자고 제안한 것이 아내에게 데이트를 신청한 방식이었다고 말한 바 있다.

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두 사람은 이후 실리콘밸리에서 반도체 설계 업무를 했으며, 황 CEO는 1992년 스탠퍼드대에서 대학원 학위를 받았다. 두 사람 사이에는 자녀 두 명이 있는 것으로 알려졌다.

황 CEO는 지난해 6월 텍사스에서 AP통신과 인터뷰하면서 사람들이 자신을 잘 모르지만 사실은 매우 단조로운 사람이라고 표현했다.

그는 가족과 회사에 대한 걱정과 관심이 일상의 대부분을 차지한다고 설명했다. 가장 큰 즐거움은 가족과 함께 시간을 보내는 것이라며 자신이 좋아하는 영화로 '킹덤 오브 헤븐'을 꼽았다.

그는 가족과 함께 시간을 보내는 것보다 더 큰 기쁨은 없다며 자신의 일상은 가족과 회사, 두 가지에 집중돼 있다고 말했다.

황 CEO는 이제 세계에서 가장 부유한 기업인 가운데 한 명으로 꼽힌다. 포브스가 추산한 그의 개인 자산은 1500억 달러(약 202조원)를 넘는다. 엔비디아의 기업가치는 4조 달러(5381조 6000억원)를 웃돌며 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 성장했다.

하지만 최근 불거진 사생활 논란은 그의 경영 리더십에 새로운 변수로 떠올랐다. 황 CEO는 아내에게 충실하지 못했다는 사실을 인정하고 가족에게 사과한 것으로 전해졌다.

엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립적인 조사를 진행하기로 했다. 회사 측은 현재까지 미국 국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 없다는 입장을 밝혔다.

조사 결과와 별개로 황 CEO가 엔비디아의 상징적인 인물이자 AI 산업의 핵심 경영자로 자리 잡았다는 점에서 이번 논란이 회사의 미래와 글로벌 반도체 산업에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com