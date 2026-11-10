2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 개막

제공=한국기원

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세계 바둑 최강자를 가리는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스가 본선 대진 추첨식을 시작으로 본격적인 열전에 돌입했다.

지난 9일 삼성화재 글로벌캠퍼스 2층 대강당에서 열린 대진 추첨식에는 삼성화재 이준구 상무, 중앙일보 신용호 광고사업총괄, 한국기원 정태순 이사장, 주한 중국대사관 다이빙 대사를 비롯해 대회 관계자와 각국 선수단이 참석했다.

이날 행사는 개식과 내빈 소개를 시작으로 주최·후원 기관 및 주한 중국대사관 관계자들의 인사말, 본선 진출 선수 소개, 대진 추첨, 선수 인터뷰, 기념촬영 순으로 진행됐다.

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삼성화재 이준구 상무는 인사말에서 "삼성화재배는 오랜 기간 세계 각국 선수들의 도전과 열정 속에 명승부를 만들어 왔다"며 "앞으로도 선수들의 새로운 도전을 응원하고 팬들과 함께 즐길 수 있는 무대가 되기를 바란다"고 말했다.

한국기원 정태순 이사장은 "세계 최고 선수들이 참가하는 삼성화재배야말로 바둑의 우수성을 널리 알릴 수 있는 최적의 대회"라며 "본선에 진출한 32명의 세계 정상급 기사들이 그동안 갈고닦은 기량을 후회 없이 발휘해 주기를 바란다"고 전했다.

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올해 본선에는 한국 9명, 중국 19명, 일본 2명, 중화타이베이 1명, 싱가포르 1명 등 총 32명이 출전한다.

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한국에서는 신진서, 신민준, 박정환, 변상일, 강동윤, 안성준, 김명훈, 한승주, 목진석 9단이 출격해 우승에 도전한다.

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대진 추첨은 선수들이 1번부터 32번까지 번호가 적힌 족자를 직접 뽑는 방식으로 진행됐다.

제공=한국기원

국가별 안배 없이 무작위로 32강 대진을 결정했으며, 32강부터 4강까지는 각 라운드가 종료될 때마다 다음 라운드 대진을 새롭게 추첨한다.

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추첨 결과, 10일 열리는 32강 첫째 날에는 신민준 9단과 중국 스웨 9단, 변상일 9단과 중국 왕숴 8단, 안성준 9단과 중국 샤천쿤 9단이 각각 맞붙는다.

한국 선수 간 대결도 성사되어 목진석 9단과 한승주 9단이 16강 진출을 놓고 맞대결을 펼친다.

11일 열리는 32강 둘째 날에는 강동윤 9단과 박정환 9단의 한국 선수 간 대결이 예정돼 있다.

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신진서 9단은 일본의 시바노 도라마루 9단과 한·일전을 벌이며, 김명훈 9단은 중국 당이페이 9단과 맞붙는다.

전기 대회 우승자 랴오위안허 9단은 셰커 9단과, 준우승자 딩하오 9단은 투지캉 9단과 각각 중국 선수 간 맞대결을 펼친다.

2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선은 10일 정오 32강 첫째 날 대국을 시작으로 20일까지 진행된다.

32강부터 4강까지는 각 라운드를 이틀에 걸쳐 치르며, 18일부터 20일까지는 결승 3번기를 통해 최종 우승자를 가린다.

삼성화재해상보험㈜이 후원하고 중앙일보가 주최하는 이번 대회의 우승상금은 3억 원, 준우승상금은 1억 원이며, 각자 제한시간 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

세계 정상급 기사 32명이 펼치는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스에서 과연 누가 세계 최강의 자리에 오를지 바둑 팬들의 관심이 집중되고 있다.