한화 계열 7개사, 장애 아동 의료비 지원 '월간 한 모금' 규모 늘리고 대상 확대

◇왼쪽부텅 김현섭 한화비전 경영지원실장, 김성구 한화세미텍 기획실장, 박시영 아워홈 경영지원실장, 유상현 한화M&S HR팀장, 정형석 밀알복지재단 상임대표, 김영록 한화호텔앤드리조트 리조트부문 성장전략팀장, 강길원 한화푸드테크 경영기획팀장, 권기범 한화호텔앤드리조트 에스테이트부문 P&C팀장, 전형훈 한화갤러리아 경영기획실장. 사진제공=한화M&S

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한화 계열 7개사가 장애 아동 가정의 의료비 지원 확대에 나섰다.

한화M&S·한화비전·한화세미텍·한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈·한화푸드테크는 지난 9일 서울 중구 한화M&S 본사에서 밀알복지재단과 '2027 월간 한 모금' 사회공헌 업무협약을 체결하고 지원금 2억5000만원을 전달했다.

2024년부터 장애 아동 가정 지원을 이어온 '월간 한 모금'은 올해 한화 지주사 출범을 계기로 참여사를 기존 3곳에서 7곳으로 확대했으며, 내년 지원금도 올해보다 5000만원 늘어난 2억5000만원으로 책정했다.

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지원금은 임직원이 자발적으로 모은 성금에 회사 기금을 더하는 매칭 그랜트 방식으로 조성된다. 사업명은 한화의 앞글자 '한'과 '모금'을 합친 것으로, 극심한 갈증을 해소하는 물 한 모금처럼 의료 지원이 시급한 장애 아동 가정에 작지만 의미 있는 도움을 주겠다는 뜻을 담았다.

'월간 한 모금'은 장애 아동이 치료 골든타임을 놓치지 않도록 매달 지원을 이어가며, 1인당 최대 500만원을 지급한다. 밀알복지재단의 1차 추천을 거쳐 의료 지원의 긴급성이 높은 아동을 우선 선정한다.

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2024년 중증 지적장애 아동의 긴급 수술비 지원을 시작으로 현재까지 총 56가정에 수술비와 재활치료비를 지원했으며, 올해부터는 안면장애·화상 흉터·신경섬유종을 겪는 아동까지 지원 대상을 확대했다.

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한화M&S 관계자는 "임직원들의 작은 정성이 장애아동 가정에 꼭 필요한 도움으로 이어지길 바란다"면서 "앞으로도 '월간 한 모금'을 통해 더 많은 아이들의 건강하고 행복한 성장을 돕겠다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com