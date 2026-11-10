대한외과학회 신임 회장에 신응진 교수…"미래 인재 양성·환자 신뢰 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 신응진 순천향대 부천병원 외과 교수가 7일 서울 스위스그랜드호텔에서 열린 '2026 대한외과학회 국제학술대회'에서 대한외과학회 신임 회장으로 취임했다. 임기는 2026년 11월부터 1년이다.

대한외과학회는 1947년에 창립돼 19개 분과학회와 6개 연구회에 8000여 명의 회원이 활동하는 국내 대표 의학 학술단체로, 외과 진료와 교육·연구 발전, 국민 건강 증진에 기여해 왔다.

신 회장은 대장항문외과 전문의로 대장암·직장암 치료와 로봇·복강경수술 분야에서 풍부한 임상 경험과 연구 성과를 쌓아왔다. 일본대장항문학회, 대한내시경복강경학회, 유럽내시경복강경학회 등 국내외 학회에서 활발히 활동하며 외과학 발전에 이바지해 왔다.

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순천향대중앙의료원 특임원장과 부천병원장을 역임하며 환자 중심 진료체계 확립과 의료서비스 질 향상에 힘썼으며, 대한수련병원협의회 회장과 대한외과학회 이사장으로 활동하며 전공의 수련환경 개선과 외과 전문인력 양성, 필수의료 지원 등 외과계 주요 현안 해결에 앞장섰다. 대한병원협회 정책위원장을 거쳐 현재는 한국병원정책연구원장을 맡아 보건의료 정책과 병원 경영 발전에도 힘쓰고 있다.

신 회장은 취임사에서 "전공의 수련 환경을 개선해 미래 외과 인재들이 자긍심을 갖고 성장할 수 있는 기반을 마련할 것"이라며 "국민 눈높이에 맞는 의료 윤리 확립으로 환자와 의료진 간의 신뢰를 높이고, 회원들과 소통하며 외과학 발전에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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