달바 ‘프로2X 미스트 펩타이드’, 액티브 세럼 함량 2배 강화하고 듀얼 엑소좀 기술 적용 '화제'

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'달바(d'Alba)의 차세대 미스트 '프로2X 미스트 펩타이드'가 론칭 후 7일만에 1만개 판매 기록을 세웠다. 글로벌 론칭 라이브에서 0.24초당 1개꼴로 판매되었고, 40분 만에 준비물량 1 만개가 완판됐다. 또한 미국 아마존에서도 런칭 후 한달만에 월 매출 263% 성장세를 보이고 있다.

브랜드 관계자는 "약 10년간 축적해 온 미스트 개발 노하우와 100만 건 이상의 고객 리뷰를 바탕으로 성분 함량부터 분사, 유효 성분 전달 기술까지 전반적인 제품 경쟁력이 판매 호조를 견인한 요인"이라고 분석했다.

'프로2X 미스트 펩타이드'는 액티브 세럼 함량을 기존 제품 대비 2배로 강화한 고기능성 미스트 세럼으로, 일상적인 보습을 넘어 집중적인 수분과 속보습과 속탄력 관리가 필요한 소비자들의 수요를 고려해 출시됐다. 보습과 탄력 관리에 도움을 줄 수 있는 펩타이드 엑소좀™ 10%, 트러플 엑소좀™ 10%, 액티브 세럼 10%, 콜라겐수 70% 등을 함유하고, 성분 전달 기술에도 차별점을 뒀다. 달바 독자 특허 성분 '펩타이드 엑소좀™'은 모공보다 467배 작은 크기로 듀얼 엑소좀화하여, 유효 성분의 피부 흡수 효율까지 고려한 것이다. 또한 민감성, 여드름성 피부도 부담 없이 사용할 수 있도록 저자극 및 논코메도제닉 테스트를 완료했다.

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특히 이번 제품에는 고객의 실제 사용 경험도 반영됐다. 100만 건 이상의 고객 리뷰를 분석해 소비자들이 중요하게 생각하는 효능과 사용감, 피부 고민 등을 제품 개발에 활용했다. 장기간 축적한 미스트 개발 경험에 고객 피드백을 더해, 다양한 피부 고민에 대응할 수 있도록 설계됐다.

한편 달바는 국내외에서 확인된 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획이다. 글로벌 시장 내에서 프로2X 미스트 펩타이드의 론칭을 순차적으로 진행하고, 각 시장의 수요와 특성에 맞춰 글로벌 판매 기반을 넓혀 나갈 예정이다. 4분기에는 유럽에도 확장될 예정이며, 아마존 외 주요 리테일 얼타, 세포라 등 도 입점 협의중으로 이를 통해 글로벌 시장 내 브랜드 입지를 강화하고, 프로2X 미스트 펩타이드를 차세대 미스트 라인업의 핵심 제품으로 육성해 나갈 방침이다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com