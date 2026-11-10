中 주상복합 아파트 화재 참사…14명 사망·9명 위독

사진출처=바이두

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 북부 산시성의 한 주상복합 아파트에서 대형 화재가 발생해 최소 14명이 숨지고 25명이 다쳤다.

병원으로 옮겨진 부상자 가운데 중상자가 포함돼 있어 인명 피해는 더 커질 것으로 보인다.

신화통신 등 중국 매체들에 따르면 8일 오후 4시 59분쯤 산시성 타이위안시 잉쩌구 류샹 거리의 하오성 국제아파트에서 불이 났다.

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화재 발생 직후 소방대가 현장에 출동해 진화와 구조 작업에 나섰고 오후 8시 30분쯤 수색과 구조 작업이 마무리됐다.

당국에 따르면 10일 오전 현재 사망자는 14명으로 집계됐다. 부상자 25명은 병원에서 치료를 받고 있다. 이 가운데 9명은 위중한 상태이고 4명은 중상, 12명은 경상을 입은 것으로 전해졌다.

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해당 건물은 아파트, 사우나, 게임장, 호텔 등이 있는 주상복합으로 전해진다.

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목격자들에 따르면 불은 별관 4층에서 시작되어 빠르게 호텔 8층과 9층까지 번진 것으로 알려졌다.

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정확한 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 당국은 건물 관리와 안전시설 운영 등에 문제가 있었는지 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com