한국콜마, CES 뷰티테크 부문 최고혁신상 2년 연속 수상

◇CES 2027에서 뷰티테크 부문 최고혁신상과 인공지능부문 혁신상을 각각 수상한 '크로마플로우(ChromaFlow)'. 사진제공=한국콜마

◇CES 2027에서 인공지능 부문 혁신상을 수상한 '루미젯 프로(LumiJet Pro). 사진제공=한국콜마

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한국콜마가 CES 2027에서 뷰티테크 부문 최고혁신상을 받으며 2년 연속 수상 기록을 세웠다.

한국콜마는 내년 1월 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2027에 출품한 AI 맞춤형 립 제조 시스템 '크로마 플로우(ChromaFlow)'가 뷰티테크 부문 최고혁신상과 인공지능 부문 혁신상을 받았다고 밝혔다. 피부 케어 기기 '루미젯 프로(LumiJet Pro)'도 인공지능 부문 혁신상을 받아 출품작 2개로 총 3개 상을 수상했다.

한국콜마는 지난해 AI 상처 케어·메이크업 커버 기기 '스카 뷰티 디바이스'에 이어 2년 연속 뷰티테크 부문 최고혁신상을 받았다. 뷰티테크 부문 최고혁신상은 2025년 신설됐으며, 한국콜마는 지난해 뷰티기업 최초로 수상했다.

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크로마 플로우는 AI 광학센서로 사용자의 입술 상태와 색상을 분석한 뒤 7개 컬러 카트리지를 조합해 원하는 색상의 립 제품을 1분 안에 제조하는 기기다. AI가 개인별 입술 색을 고려해 최적의 배합 비율을 계산하는 방식으로, 인플루언서 등이 사용하는 립 컬러를 개인에게 맞춰 구현할 수 있다.

루미젯 프로는 AI로 피부 상태와 두께를 분석하고 유효성분을 피부 속 필요한 위치와 깊이에 전달하는 피부 케어 기기다. 초미세 입자를 고속 분사하는 나노젯 기술과 특정 파장의 빛으로 입자를 분해해 유효성분을 확산시키는 포인트-투-필드 기술을 적용했으며, 전용 나노입자 내용물도 한국콜마가 직접 개발했다.

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한국콜마는 AI 두피 진단 솔루션 '카이옴(CAIOME)'과 스카 뷰티 디바이스, 크로마 플로우 등을 통해 축적한 피부·컬러 데이터를 기반으로 뷰티테크 데이터 플랫폼을 구축할 계획이다. 이를 통해 피부 진단부터 화장품 제형 설계와 제조까지 연결하는 통합 솔루션으로 사업을 확장한다는 구상이다.

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한편 한국콜마는 CES 2027 기간 라스베이거스 베네시안 엑스포 56139 부스에서 크로마 플로우와 루미젯 프로를 공개할 예정이다.

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한국콜마 관계자는 "2년 연속 최고혁신상 수상은 측정부터 제조까지 화장품의 전 과정을 AI로 연결한 한국콜마의 DB 기반 제조 기술력이 세계 무대에서 다시 한번 인정받은 결과"라며 "축적된 데이터를 기반으로 뷰티테크 플랫폼을 고도화해 글로벌 뷰티테크 시장을 선도해 나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com