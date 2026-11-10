CJ푸드빌, 건강 간편식 브랜드 '커먼이츠' 론칭…12월 강남역 1호점 개점

COMMON EATS(커먼이츠) BI. 사진제공=CJ 푸드빌

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CJ푸드빌이 건강과 간편함을 동시에 추구하는 소비자를 겨냥해 새로운 외식 브랜드 '커먼이츠(COMMON EATS)'를 선보인다. 지난해 12월 이탈리안 비스트로 '올리페페'를 출시한 지 약 1년 만에 신규 브랜드를 선보이며 간편식 시장 공략에 나선다.

CJ푸드빌은 다음 달 초 서울 강남역 인근에 라이트밀 패스트 캐주얼(Light-Meal Fast Casual) 브랜드 커먼이츠 1호점을 개점한다고 10일 밝혔다.

커먼이츠는 바쁜 일상에서도 건강하고 든든한 식사를 원하는 소비자를 대상으로 기획됐다. 최근 혈당 관리와 고단백 식단 등에 대한 관심이 높아진 가운데 빠르게 먹을 수 있는 버거나 샌드위치는 영양 구성에 대한 부담이 있고, 샐러드 중심의 식사는 포만감이 부족할 수 있다는 점에 주목했다.

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브랜드명에는 건강한 식사가 특별한 관리가 아닌 누구나 일상에서 쉽게 선택할 수 있는 보편적인 식사 기준이 돼야 한다는 의미를 담았다. CJ푸드빌은 기존 샐러드·포케 전문점과 달리 다양한 메뉴를 통해 건강과 맛, 포만감을 함께 충족하는 식사를 제공한다는 구상이다.

이를 위해 그동안 축적한 외식 연구개발(R&D) 역량을 활용해 제한된 점심시간과 예산 안에서도 간편하게 선택할 수 있는 식사 메뉴를 선보일 계획이다. 건강한 한 끼를 일상적으로 즐길 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

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첫 매장은 직장인 유동인구가 많은 강남역 상권에 마련한다. CJ푸드빌은 점심 메뉴 선택에 대한 고민이 많은 직장인들을 주요 고객층으로 삼아 브랜드의 시장 반응을 확인하고, 오피스 상권을 중심으로 인지도를 높일 방침이다.

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CJ푸드빌 관계자는 "새롭게 선보일 커먼이츠는 바쁜 일상 속에서도 자신의 컨디션을 스마트하게 챙기려는 소비자들의 본질적 결핍을 해결하는 데 주목했다"며 "건강과 맛, 효율을 동시에 추구하는 현대인들에게 '애쓰지 않아도 완성되는' 건강한 밸런스 루틴을 제안하는 차세대 리딩 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com