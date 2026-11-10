"빼빼로데이 대신 보행자의 날"…부산힘찬병원 '보행 균형 체험 프로그램' 호응

[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원(병원장 김정호)이 11월 11일 '보행자의 날'을 맞아 오는 11월 10일부터 12일까지 3일간 외래 내원객을 대상으로 '보행 균형 체험 프로그램'을 운영한다. 이번 행사는 일상 속 걸음걸이의 중요성을 되새기고 내원객들이 자신의 보행 습관과 신체 균형 상태를 직접 점검해 관절 건강을 지킬 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

걷기는 일상에서 가장 쉽게 실천할 수 있는 신체활동이지만, 정작 자신의 걸음걸이가 올바른지 살펴볼 기회는 많지 않다. 잘못된 보행 습관이 지속되면 신체 균형이 흐트러지고 무릎과 발목 등 관절에 부담이 가중될 수 있어 평소 올바른 보행 습관을 유지하는 것이 중요하다.

부산힘찬병원은 11월 11일을 단순히 막대과자를 주고받는 빼빼로데이가 아닌 '보행자의 날'이라는 점에 주목해 이번 행사를 기획했다. 일상에서 무심코 반복하는 걷기의 중요성을 되새기고, 내원객들이 자신의 보행 습관과 관절 건강을 돌아볼 수 있도록 체험 프로그램과 건강 이벤트를 마련했다.

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이번 프로그램은 내원객들이 자신의 보행 습관과 신체 균형 상태를 직접 확인하고, 건강한 걸음걸이를 위한 생활 속 실천 방법을 알아볼 수 있도록 구성됐다.

체험은 오전 9시 30분부터 11시 30분까지, 오후 2시부터 4시까지 하루 두 차례 진행된다. 참여자들은 간단한 보행 균형 체험을 통해 평소 인식하지 못했던 신체의 움직임과 균형 상태를 확인할 수 있다.

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체험 후에는 참여자의 자세와 움직임을 바탕으로 보행 시 나타날 수 있는 신체 불균형과 잘못된 걸음 습관에 대해 설명하고, 일상에서도 쉽게 실천할 수 있는 균형 스트레칭을 안내한다.

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이와 함께 부산힘찬병원 관련 건강 퀴즈를 진행해 정답자에게 소정의 선물을 증정하며, 참여자들에게는 감사의 마음을 담아 '힘찬 걸음 막대과자'를 나눠줄 예정이다.

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부산힘찬병원 표길영 물리치료팀장은 "평소 건강강좌와 지역사회 활동을 통해 시민들에게 근골격계 건강관리와 올바른 운동 방법을 알리는 활동을 이어오고 있다"며 "걷기는 매일 반복하는 익숙한 활동인 만큼 자신의 걸음걸이에도 관심을 가질 필요가 있다. 이번 체험이 내원객들이 평소 보행 습관을 돌아보고 건강하게 걷는 방법을 알아가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산힘찬병원 김정호 병원장은 "무릎 관절은 평소 관리가 무엇보다 중요하며, 통증이나 기능 저하가 심해져 인공관절 수술을 고려하는 상황에 이르기 전에 자신의 보행 상태와 관절 건강을 미리 살피는 습관이 필요하다"며 "평소 자신의 걸음걸이에 관심을 갖고 올바른 보행 습관과 꾸준한 운동을 실천하는 것이 건강한 관절을 오래 유지하는 데 도움이 된다. 이번 프로그램이 내원객들이 자신의 보행 습관을 점검하고 관절 건강을 관리하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com