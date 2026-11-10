삼성화재, 영국 로이즈 보험사 캐노피우스 경영권 인수…공동 투자자와 잔여 지분 60% 추가 확보

◇삼성화재 본사. 사진제공=삼성화재

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삼성화재가 영국 로이즈 보험사 캐노피우스(Canopius)의 지분을 추가 인수해 경영권을 확보하고 글로벌 사업 확대에 나선다.

삼성화재는 지난 9일 글로벌 투자회사 KKR이 운용하는 펀드 및 한국투자공사(KIC)와 함께 캐노피우스의 잔여 지분 60%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 거래에서 삼성화재는 잔여 지분 중 40.6%를 추가 취득해 보유 지분을 기존 40%에서 80.6%로 늘리고, KKR과 KIC는 각각 약 12.1%, 7.3%를 인수할 예정이다.

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삼성화재는 2019년 캐노피우스에 처음 투자한 뒤 2020년과 2025년 추가 투자를 통해 지분을 확대해 왔으며, 이번 인수로 경영권을 확보하게 됐다.

캐노피우스는 2025년 기준 수입보험료 44억8400만달러, 세전이익 5억5300만달러, 자기자본이익률(ROE) 21%를 기록한 글로벌 특종보험사다.

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삼성화재는 캐노피우스의 전문성과 경영 자율성을 존중하면서 로이즈와 미국, 아시아 시장을 아우르는 사업 기반을 강화하고, 현재 10% 수준인 해외사업 비중을 20%대 중반까지 확대한다는 계획이다.

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이문화 삼성화재 사장은 "이번 캐노피우스 경영권 인수는 삼성화재가 국내시장을 넘어 글로벌 보험사로 도약하는 중요한 전환점"이라며, "캐노피우스와 삼성화재가 지난 7년간 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 로이즈 시장 내 경쟁력을 강화하고, 미국 시장 확대 등 글로벌 성장기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com