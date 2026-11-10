차 보닛에 남성 매단 채 2㎞ 달린 79세 여성 '황당' 해명

사진출처=ABC뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 79세 여성이 주차장 접촉 사고로 말다툼을 벌이던 남성을 차량 보닛에 매단 채 2㎞ 넘게 주행하다 경찰에 붙잡혔다. 여성은 병원 예약 시간이 다가와 서둘렀을 뿐 남성을 살해할 의도는 없었다고 주장했다.

ABC뉴스 등 일본 매체들에 따르면 나라현 가시하라시 경찰은 살인미수 혐의로 이 지역에 거주하는 여성 A(79)를 체포해 조사하고 있다.

사건은 지난달 31일 오전 9시 20분쯤 가시하라시의 한 공동주택 주차장에서 발생했다.

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경찰 조사에 따르면 A는 자신의 차량 문을 열다가 옆에 주차돼 있던 56세 남성의 차량과 부딪혔다. 문콕을 당한 차량 주인이 항의하자 두 사람 사이에 시비가 벌어졌다.

남성은 여성이 현장을 떠나지 못하도록 차량 앞을 가로막았다. 하지만 A는 남성이 앞에 서 있는 상황에서도 차를 출발시켰고, 남성은 차량 보닛 위로 올라가게 됐다.

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A는 남성이 보닛에 매달린 상태에서도 운전을 멈추지 않았다. 약 2.2㎞에 걸쳐 일반 도로를 달리는 동안 남성은 차량에서 떨어지지 않으려고 필사적으로 매달렸다.

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남성은 이동 중 경찰 긴급전화 110에 신고했다. 약 7분간 경찰과 통화를 이어가면서 자신이 여전히 차량 보닛에 매달려 있다는 사실을 알렸고, 경찰은 안전하게 내릴 수 있다면 차량에서 벗어나라고 안내했다.

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위험한 주행은 신호등 앞에서 차량이 멈추면서 끝났다. 남성은 이때 보닛에서 스스로 내려올 수 있었다. 다행히 크게 다치지 않았고, 오른손 새끼손가락에 가벼운 타박상을 입었다.

그러나 A는 남성이 차량에서 내린 뒤에도 현장을 떠난 것으로 조사됐다. 피해 남성은 경찰에 신고하면서 차량 번호 등 관련 정보를 전달했고, 경찰은 이를 토대로 운전자를 특정해 체포했다.

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경찰 조사에서 A는 남성을 보닛에 태운 채 운전한 사실은 인정하면서도 살해할 의도는 없었다고 주장했다.

그녀는 '이 정도라면 괜찮을 것이라고 생각했다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 이어 병원 예약 시간이 다가와 서둘러야 했기 때문에 운전을 계속했다는 취지로 설명했다. 경찰은 당시 운전 경위와 정확한 사건 발생 과정을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com