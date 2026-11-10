냉장고 50도 만든 사이버 공격…해킹 배후, 러시아가 아니었다

사이버 공격으로 가동이 중단된 프랑스의 한 마트 냉장고. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스가 전국 슈퍼마켓의 냉장·냉동 설비를 원격으로 조작해 식품을 대량 폐기하게 만든 사이버 공격의 배후로 이란 혁명수비대를 지목했다. 해커들은 냉장 설비의 온도 설정을 임의로 변경해 내부 온도를 급격히 높였으며, 일부 매장에서는 설비에 불이 나는 피해까지 발생했다. 프랑스 정부는 이란 측에 강력히 항의하고 유럽연합(EU) 차원의 추가 제재를 추진하겠다고 밝혔다.

로이터통신과 르몽드 등 프랑스 현지 매체들에 따르면 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의와 관련해 기자들에게 지난달 발생한 슈퍼마켓 냉장 설비 해킹이 이란 혁명수비대의 소행이라고 밝혔다.

바로 장관은 이번 공격이 규모와 공격성 측면에서 전례가 없는 수준이라며 프랑스의 국가 이익과 국민 안전을 위협한 중대한 사안이라고 비판했다. 이어 책임자들을 대상으로 유럽 차원의 제재를 시행하겠다고 경고했다.

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프랑스 외무부는 이란 대사를 소환해 강력히 항의한 것으로 전해졌다. 프랑스 정부는 이번 사건에 대한 책임을 묻기 위해 추가적인 외교적·경제적 조치도 검토하고 있다.

문제가 된 공격은 지난달 11~12일(현지시각) 프랑스 전역의 슈퍼마켓과 식품 판매점에서 발생했다. 해커들은 인터넷에 연결된 상업용 냉장·냉동 설비에 침입해 온도 제어 설정을 원격으로 변경했다.

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프랑스 당국에 따르면 공격 대상은 전국 700여 개 유통시설에 달했다. 수천 대의 냉장·냉동 장비가 영향을 받았으며, 일부 설비는 내부 온도가 섭씨 36도까지 상승했다. 해커들이 냉각 장치에 최대 50도의 뜨거운 공기를 내보내도록 설정한 것으로 조사됐다.

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이로 인해 신선식품과 냉동식품이 대량으로 변질돼 폐기됐다. 일부 냉장 설비에서는 과열로 화재까지 발생했다. 공격 직후 슈퍼마켓 직원들은 상한 육류와 녹아버린 아이스크림 등을 상자에 담아 대형 폐기물 수거함으로 옮겨야 했다.

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까르푸와 모노프리, 앵테르마르셰, 코페라티브 U 등 프랑스 주요 유통업체들도 피해를 입었다. 앵테르마르셰는 피해 매장에서 식품을 대량 폐기했으며, 코페라티브 U의 도미니크 셸셰 최고경영자(CEO)는 신선식품 보존과 국민의 식품 공급에 필수적인 설비를 공격 대상으로 삼았다는 점에서 매우 심각하고 용납할 수 없는 일이라고 비판했다.

피해 규모도 상당하다. 프랑스의 한 슈퍼마켓 운영자는 이번 공격으로 발생한 전국적인 손실이 수천만 유로에 이를 수 있다고 추산했다.

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프랑스 파리 검찰은 이번 사건을 수사하면서 이란 혁명수비대 산하의 공격형 사이버 조직인 '샤히드 카베(Shahid Kaveh)'를 배후로 지목했다. 해당 조직은 혁명수비대 전자·사이버센터와 연계된 것으로 알려졌다.

검찰은 조직 책임자와 부책임자 2명, 추가로 신원이 확인되는 관련자들을 대상으로 외국 세력의 이익을 위한 조직적 사이버 범죄 혐의 등을 수사하고 있다. 조직 책임자와 부책임자들에 대해서는 국제 체포영장도 청구했다.

수사 과정에서는 공격에 사용된 시스템에서 페르시아어 흔적이 발견됐으며, 인터넷 프로토콜(IP) 주소 역시 이란에 있는 장비와 연결된 것으로 파악됐다. 프랑스 당국은 이러한 기술적 단서와 공격 방식 등을 종합해 이란 혁명수비대와의 연관성을 확인했다고 설명했다.

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다만 이란 측은 관련 의혹에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았다. 이란은 그동안 악의적인 사이버 작전 수행 의혹을 부인해 왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com