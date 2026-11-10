[지금자지차에서는] 태백시, 직장운동경기부 육성 성과…주요 대회서 경기력 입증 외

◇태백시청 전경.

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태백시가 스포츠도시로서 위상을 높이고 있다. 직장운동경기부가 전국 주요 대회에서 우수한 성적을 거뒀다. 태백시는 이를 바탕으로 바이애슬론·레슬링팀에 대한 운영 체계를 강화하고, 2027년 태권도·핸드볼팀 창단을 추진하는 등 직장운동경기부의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

10일 태백시에 따르면 바이애슬론팀은 전국동계체육대회와 문화체육관광부장관컵 등 주요 대회에서 선수단 전원이 메달권에 진입하는 등 뛰어난 경기력을 선보였다. 레슬링팀도 최근 제주특별자치도에서 열린 제107회 전국체육대회에서 금메달 1개와 동메달 1개를 획득했고, 국가대표 선발전과 대통령기, 경찰청장기 등 주요 대회에서도 금메달 8개를 비롯한 다수의 메달을 따는 등 성과를 거뒀다.

태백시는 기존 운영 중인 바이애슬론·레슬링팀에 대한 체계적인 지원과 함께 2027년 1월 태권도팀을 공식 출범할 예정이며, 2027년 하반기에는 핸드볼팀 창단을 목표로 준비 중이다. 특히 전국 무대에서 활약하는 소속 선수단을 시민과 관광객들에게 널리 알리기 위한 홍보도 적극 추진할 예정이다.

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태백시 관계자는 "선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 지원하고, 신규 종목 창단과 체계적인 운영을 통해 스포츠도시 태백의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

○ 보령시가 최근 웰니스정책과 직원 워크숍을 개최했다. 보령시에 따르면 워크숍은 지난 1일 웰니스정책과 신설을 계기로 시민의 행복과 지역의 성장, 직원의 건강을 함께 도모하는 웰니스 행정의 추진 방향을 모색하기 위한 일환에서 진행됐다. 웰니스 인사이트 세미나와 함께 웰니스와 담당 업무의 연계 방안 모색, 부서원 의견 공유, 향후 추진 방향 설정 등을 중심으로 참여형 토론 형태로 운영됐다. 특히 직급과 직책을 내려놓고 서로를 닉네임으로 부르는 '수평 소통' 방식을 도입해 참석자들이 자유로운 분위기 속에서 웰니스 정책 아이디어를 나눴다. 보령시는 워크숍을 통해 웰니스 행정의 운영 방향과 신규 추진 과제를 구체화하고, 시민과 지역, 조직이 함께 성장하는 웰니스 정책 기반을 마련해 나갈 계획이다.

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김건호 보령시 웰니스정책과장은 "웰니스는 시민의 삶의 질 향상과 지역의 지속 가능한 발전, 조직의 활력까지 아우르는 종합적인 정책 가치"라며 "워크숍을 계기로 보령의 특성과 지역 자원을 반영한 실효성 있는 웰니스 정책을 발굴하고 시민이 체감할 수 있는 행정으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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○ 장수군이 국산 목재를 활용한 목공 체험 프로그램을 상시 운영 중이라고 밝혔다. 목공 체험 프로그램은 장수군 번암면 방화동자연휴양림에 있는 목재문화체험장에서 진행된다.

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목재문화체험장은 2015년 준공 이후 다양한 목공 체험 프로그램을 확대해 연간 1000명 이상이 체험하는 등 관광객과 주민들이 즐겨 찾는 산림문화 공간으로 자리매김했다. 특히 국산 목재를 체험 재료로 활용해 참여자들이 목재의 환경적 가치를 이해하고, 탄소중립 실천의 의미를 자연스럽게 배울 수 있도록 지원하는 장이 되고 있다는 평가다.

장수군은 목재문화체험장에서 참여자들이 목재를 직접 만지고 다듬으며 작품을 완성하는 과정을 통해 자연 소재에 대한 친밀감을 높이고, 목재 이용의 가치를 즐겁게 느낄 수 있도록 한다는 방침이다. 뿐만 아니라 국산 목재를 활용한 다양한 프로그램을 운영해 참여자들이 체험 과정에서 느낀 목재의 가치를 생활 속 실천으로 이어갈 수 있도록 목재문화 확산에 나설 계획이다.

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최훈식 장수군수는 "국산 목재를 활용한 목공 체험이 군민과 방문객들에게 목재의 친환경적 가치를 알리고 일상에 즐거움을 더하는 기회가 되길 바란다"며 "누구나 산림문화를 즐기고 생활 속에서 목재 이용을 실천할 수 있도록 체험 프로그램을 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com