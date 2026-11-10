"안에 남자가 갇혀있대"…시민 수백명 110t 조형물 밀기 소동

사진출처=X, 시카고건축센터

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 시카고의 명물 조형물을 왼쪽으로 7인치(약 17.8㎝) 옮기겠다며 수백 명이 한자리에 모였다.

"조형물 안에 사람이 갇혀 있다"는 황당한 인터넷 농담에서 시작된 행사였다. 참가자들은 힘을 모아 조형물을 밀었지만, 무게 110t에 달하는 거대한 구조물은 꿈쩍도 하지 않았다.

CBS뉴스 등 미국 매체들에 따르면 8일(이하 현지시각) 오후 시카고 도심 밀레니엄파크에 조형물 '더 빈(The Bean)'을 밀기 위해 사람들이 모여들었다. 더 빈은 공식 명칭이 '클라우드 게이트(Cloud Gate)'로 스테인리스 스틸로 만들어진 조형물이다.

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이날 행사는 소셜미디어에서 시작됐다. 시카고 도심 곳곳에는 "빈을 왼쪽으로 7인치 옮겨야 한다. 첫 번째 밀기는 11월 8일 낮 12시 47분"이라는 내용의 전단이 등장했다.

사람들이 조형물을 옮기려 한 이유는 엉뚱했다. 인터넷에서 퍼진 이른바 '빈 속에 갇힌 남자'라는 농담을 현실에서 해결하겠다는 것이었다. 조형물 안에 한 남성이 갇혀 있으며, 오른쪽 아래에 숨겨진 출입문이 있다는 설정이다. 조형물을 왼쪽으로 7인치 움직이면 문에 접근할 수 있고, 안에 갇힌 남성에게 피클과 다른 물품을 건넬 수 있다는 설명도 행사 초대장에 담겼다.

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이날 현장에는 약 250명이 모인 것으로 추산됐다.

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참가자들은 조형물 주변에 모여 한목소리로 "빈을 밀자(Push the Bean)"고 외쳤다. 여럿이 힘을 합쳐 조형물을 밀어봤지만 결과는 예상대로였다. 무게 110t에 달하는 거대한 스테인리스 스틸 구조물은 움직이지 않았다.

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하지만 사람들의 얼굴엔 웃음이 만연했다. 조형물을 옮기려는 시도 자체가 많은 사람에게 즐거움을 준 것이다.

더 빈을 둘러싼 '갇힌 남자' 이야기는 지난해부터 온라인에서 확산한 밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)이다.

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2025년에는 조형물 앞에서 가상의 인물을 구출하라는 취지의 풍자 시위까지 벌어졌다. 올해에는 이 같은 인터넷 유행을 소재로 한 모큐멘터리(다큐멘터리 형식을 빌린 허구 영상) '맨 인 더 빈(Man in the Bean)'도 유튜브에 공개됐다.

조형물 '더 빈'은 인도 출신 영국 조각가 아니시 카푸어가 설계한 작품이다. 시카고 밀레니엄파크의 그레인저 플라자에 자리 잡고 있으며, 콩을 닮은 타원형 외관 때문에 '더 빈'이라는 별칭으로 불린다. 2004년부터 제작이 진행돼 2006년 공개됐다.

시카고를 대표하는 관광 명소 중 하나로, 매년 수많은 관광객이 찾고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com