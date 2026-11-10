분유캔 뚜껑 POE 제조사 씨케이팩키지, 두바이서 글로벌 시장 공략

Advertisement

Advertisement

네슬레, 다논 등 글로벌 식품기업에 분유캔 뚜껑을 공급하는 제로투세븐의씨케이팩키지가 지난 3일부터 5일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이 월드트레이드센터에서 열린 국제 식품 제조 산업 전시회 '2026 걸푸드매뉴팩처링(Gulfood Manufacturing 2026)'에 참가했다.

씨케이팩키지는분유캔 상단에 사용되는 알루미늄 밀봉 뚜껑인 POE(Peel Off End)를 전문적으로 생산하는 국내 유일의 POE 제조기업이다. 약 30년간 축적한 제조 기술력을 바탕으로 연간 약 4억 개의 생산능력을 확보하고 있으며, 국내 주요 분유 제조사의 약 90%에 제품을 공급하고 있다. 특히 전체 매출의 90% 이상을 해외에서 창출하며 네슬레, 다논 등 글로벌 식품기업과 제관사를 주요 고객사로 확보하고 있다.

'걸푸드매뉴팩처링'은 식품 제조 기술과 설비, 가공, 포장 솔루션 등 식품 산업 전반의 최신 기술과 트렌드를 소개하는 중동 대표 산업 전시회다. 올해는 약 80개국에서 2,500개 이상의 기업이 참가해 글로벌 식품 제조 및 포장 산업의 기술과 비즈니스 협력 기회를 공유했다.

Advertisement

씨케이팩키지는 글로벌 식품 산업 전시회에 꾸준히 참가하며 해외 식품 제조사 및 포장 전문기업과의 비즈니스 네트워크를 확대해 왔다. 이번 전시회에서도 기존 고객사와의 파트너십을 강화하고 신규 바이어와의 접점을 넓히는 한편, 글로벌 식품 포장 산업의 최신 기술 동향과 시장 수요를 파악하는 데 주력했다.

씨케이팩키지의 주력 제품인 POE는 분유와 영양식 등 분말식품 캔 상단에 부착되는 알루미늄 밀봉 덮개로, 외부 공기와 습기, 이물질의 유입을 차단해 내용물의 위생과 품질을 유지하는 핵심 포장 부품이다. 씨케이팩키지는 정밀한 금형 설계와 알루미늄 가공 기술, 균일한 밀봉 성능을 바탕으로 글로벌 식품기업의 엄격한 품질 기준에 대응하고 있다.

Advertisement

한편 씨케이팩키지는 기존 분유용 포장재 중심에서 성인영양식과 단백질 제품, 커피 등으로 적용 분야를 확대하며 사업 다변화에도 속도를 내고 있다. 또한 중동과 아프리카를 비롯한 해외 시장에서 신규 거래처를 확보해 글로벌 식품 포장 시장에서의 성장 기반을 강화할 방침이다.

Advertisement

제로투세븐 관계자는 "걸푸드매뉴팩처링은 글로벌 식품 및 포장 산업의 주요 기업들과 교류하며 시장 변화와 고객 수요를 파악할 수 있는 중요한 비즈니스 기회"라며 "글로벌 네트워크와 차별화된 제조 기술력을 바탕으로 기존 고객사와의 협력을 강화하고, 신규 시장과 제품군으로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com