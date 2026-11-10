AI 아이돌 그룹 이터니티,영어 싱글 'Crepuscule Syndrome'11일 발매

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AI테크테인먼트 기업 펄스나인(대표 박지은)의 버추얼 아이돌 그룹 이터니티(IITERNITI)가 이탈리아 음악 제작팀 키도코로(KIDOKORO)와 협업한 영어 싱글 'Crepuscule Syndrome'을 오는 11월 11일 정오 국내 음원 플랫폼을 통해 정식 발매한다. 뮤직비디오도 같은 날 정오 이터니티 공식 계정을 통해 공개된다.

이번 신곡은 지난 7월 스위스 몽트뢰에서 열린 'AI LOVE JAZZ'를 통해 선보인 양측의 협업을 정식 음원으로 발전시킨 결과물이다. 이터니티는 올해 첫 정규앨범 'Hello World'의 수록곡 'Luv or Dare' 뮤직비디오를 공개하는 등 음악과 영상 콘텐츠를 결합한 활동을 이어가고 있다. 이번 싱글은 한국의 AI 아이돌 제작 기술과 이탈리아의 음악 제작 역량이 만난 글로벌 협업 사례라는 점에서 의미가 있다.

'Crepuscule Syndrome'은 빛과 어둠이 교차하는 황혼을 모티브로, 끌림과 모순이 공존하는 감정을 표현한 2분 길이의 R&B곡이다. 맑고 가벼운 질감의 사운드 위에 몽환적인 여운을 남기는 도입부 보컬로 곡의 분위기를 연다.

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가사에는 오트 쿠튀르 의상과 유리 진열장, 신화 속 인물, 에셔의 공간, 슈뢰딩거의 고양이 등 서로 다른 이미지가 교차한다. 아름다움에 이끌리면서도 쉽게 닿을 수 없는 마음, 하나로 단정하기 어려운 관계의 감정을 담았다. 작사·작곡·편곡·엔지니어링에는 시모네 라스케티(Simone Raschetti)와 토마소 에볼비(Tomaso Evolvi)가 참여했다.

이번 곡에는 키도코로가 자체 운영하는 민간 오디오 제작 이력 관리·검증 체계인 'AI MONOPHONIC Ready™' 프로토콜이 적용돼, 자체 인증 코드 'AMR-987'이 부여됐다. 사람이 만든 원천 녹음과 AI 처리 이후의 결과물을 비교해, 창작자의 기여와 AI의 역할을 제작 기록으로 남기는 방식이다.

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이 방식은 인간의 보컬 녹음에서 출발해 음정을 보정하고 AI로 음색을 변환하는 과정을 기록하며, 원본과 처리된 보컬의 선율, 프레이징, 강약 변화와 음색을 비교 분석한다고 펄스나인 측은 강조했다

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펄스나인의 박지은 대표는 "몽트뢰에서 소개한 협업을 이제 일상에서 다시 들을 수 있는 음원으로 선보이게 됐다"며 "기술의 가능성을 보여주는 데서 한 걸음 나아가, 한 곡의 분위기와 감정이 얼마나 오래 남는지를 음악 자체로 전하고 싶었다"고 밝혔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com