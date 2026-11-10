"공중에 들리더니 '쿵'"…여객기 엔진 바람에 소형 비행기 뒤집혔다

사진출처=데일리메일, 오렌지카운티 플라이트센터

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 공항에서 소형 항공기가 대형 여객기의 엔진 바람에 휩쓸려 뒤집히는 사고가 발생했다.

해당 비행기에는 2명이 타고 있었지만 다행히 크게 다치지는 않았다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 7일(현지시각) 오후 2시 30분쯤 미국 캘리포니아주 샌타애나의 존 웨인 공항에서 이동 중이던 세스나 172 소형 항공기가 갑자기 균형을 잃고 뒤집혔다. 앞쪽에서 이륙을 준비 중이던 유나이티드항공 여객기의 엔진 후류(後流)를 직격 받았기 때문이다. 소형 항공기의 중량은 약 635㎏으로 전해진다. 엔진 후류란 엔진이 작동하면서 뒤쪽으로 만들어내는 공기나 유체의 흐름을 뜻한다.

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세스나기 조종사는 사고 보고서에 "여객기가 활주로에 진입하기 위해 엔진 출력을 높이는 순간 갑작스러운 제트 후류를 맞았다"고 진술했다. 강한 바람에 기체가 밀리면서 조종이 어려워졌고, 결국 항공기가 앞으로 쏠리며 완전히 뒤집혔다는 설명이다.

사고 당시 세스나기에는 조종사와 비행 훈련생 등 2명이 타고 있었다. 두 사람 모두 큰 부상을 입지 않은 것으로 확인됐다.

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항공기 운항업체 오렌지카운티 플라이트센터가 공개한 감시카메라 영상에는 소형기의 뒤쪽이 들리면서 기체가 앞으로 밀려나는 모습이 담겼다. 기수와 왼쪽 날개가 지면에 닿은 상태에서 기체가 움직이다가 결국 날개를 아래로 향한 채 뒤집혔다.

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미 연방항공청(FAA)은 엔진 후류뿐만 아니라 당시 강풍도 사고 원인으로 보인다며 구체적인 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com