디엘로(DEELLO), 롯데시네마 월드타워 샤롯데 라운지에 가구 제작·납품

- 자체 설계·국내 생산 기반으로 공간별 규격과 구성에 대응 - 상업 공간에 가구 제작 역량 선봬

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국내 시스템 모듈가구 브랜드 디엘로(DEELLO)가 롯데시네마 월드타워 샤롯데 라운지에 가구를 제작·납품했다고 밝혔다.

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디엘로는 라운지의 규모와 동선, 이용 환경에 맞춰 가구의 규격과 구성을 조정하고, 프리미엄 영화관의 분위기와 공간별 사용 목적을 고려해 디자인과 실용성을 함께 반영했다. 이번 프로젝트에는 모듈가구와 플로우쉘프 벽선반, 테이블, 체어, 소파 등 다양한 가구가 적용됐다.

디엘로의 모듈가구는 공간에 맞춰서 크기와 컬러, 수납 구성 등을 조정할 수 있는 것이 특징이다. 정해진 형태의 제품을 배치하는 데서 나아가, 공간의 조건과 필요한 기능에 맞춰 가구를 구성할 수 있어 주거 공간부터 상업 공간까지 다양한 환경에 적용할 수 있다.

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이러한 맞춤 제작의 기반은 자체 설계와 국내 생산 체계다. 디엘로는 자체 생산시설을 바탕으로 모듈가구의 설계·제작과 품질 관리 과정을 직접 관리하고 있으며, 배송과 설치까지 연계해 현장에 필요한 가구를 공급하고 있다.

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소재와 제조 공정에도 기준을 두고 있다. 모듈가구 프레임에는 친환경 도금 공정을 적용하고, 소재·부품 선정부터 가공과 조립, 마감까지 제작 과정을 직접 관리하고 있다.

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디엘로 관계자는 "이번 프로젝트는 공간의 특성에 맞춰 가구를 설계하고 제작하는 디엘로의 역량을 실제 상업 공간에 적용한 사례"라며 "앞으로도 공간마다 필요한 디자인과 기능을 반영한 가구를 통해 다양한 B2B 프로젝트를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

디엘로는 이번 프로젝트를 통해 국내 생산 기반의 맞춤 제작 역량을 선보이고, 오피스·상업시설·문화시설 등 다양한 공간을 위한 B2B 가구 제안을 확대해 나갈 계획이다.