살아있는 비단뱀을 미끄럼틀처럼 타고 노는 아이들 '아찔'

사진출처=넥스타 X

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아에서 어린이들이 살아있는 거대한 비단뱀의 몸을 미끄럼틀처럼 타고 노는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다. 영국 매체 니드 투 노는 인도네시아 자바섬에서 촬영된 것으로 알려진 영상을 소개했다. 영상에는 여러 어린이가 땅에 길게 몸을 뻗은 거대한 뱀 위에 올라타 미끄러지거나 주변을 뛰어다니는 모습이 담겼다. 가까이 있던 어른들도 이를 말리지 않은 채 지켜보며 촬영했다.

영상 속 뱀은 그물무늬비단뱀(Reticulated python)으로 추정된다. 그물무늬비단뱀은 동남아시아를 비롯한 지역에 서식하며, 현존하는 뱀 가운데 가장 긴 종으로 알려져 있다.

이 종은 일반적으로 3~6m까지 자라며, 큰 개체는 6m를 넘기도 한다. 최대 무게는 약 75㎏으로 알려져 있다. 이빨에 독은 없지만 먹잇감을 강한 근육으로 감아 조이는 방식으로 사냥한다.

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비단뱀이 사람을 공격하는 사례는 드물지만, 몸집이 큰 개체는 사람에게도 심각한 위협이 될 수 있다. 특히 어린이가 뱀의 몸에 올라타거나 가까이에서 장난치는 행동은 위험하다. 뱀이 가만히 있는 것처럼 보여도 갑작스럽게 움직이거나 공격할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com