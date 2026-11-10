"中 스파이 연루설 젠슨 황 징역 최장 40년형 가능"…실제 혐의는?

2025년 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 촬영된 엔비디아 CEO 젠슨 황(왼쪽)과 앨리스 황의 모습. 사진출처=CTI, 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜을 인정한 가운데, 법적 처벌을 받을 경우 최대 징역 40년형을 받을 수 있다는 주장이 나와 화제다.

대만 매체 미러미디어는 황 CEO가 중국 여성 앨리스 황(중국명 황러)과의 관계를 둘러싼 의혹으로 미국 국가안보 관련 논란에 휘말렸으며, 관련 법률 위반이 확인될 경우 최장 40년의 징역형 가능성까지 거론된다고 보도했다.

미러미디어는 세부적으로 미국의 수출통제개혁법 위반 시 최대 20년, 산업스파이법 위반 시 최대 15년, 일반적인 연방 공모죄 위반 시 최대 5년의 징역형이 가능하다고 설명했다. 이를 모두 합할 경우 최장 40년이라는 주장이다.

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다만 각 법률의 적용 요건과 범죄 성립 여부를 따져야 하며, 여러 혐의가 성립하더라도 형량을 어떻게 적용할지는 구체적인 기소 내용과 법원의 판단에 달려 있다. 현재 황 CEO가 해당 법률 위반 혐의로 기소됐다는 사실은 확인되지 않았다.

앞서 황 CEO는 지난 8일(이하 현지시각) 엔비디아 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다는 사실을 인정하고 사과했다. 그는 자신의 행동으로 아내와 자녀들에게 상처를 줬다며 변명의 여지가 없다고 밝혔다.

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논란의 상대방으로 지목된 여성은 중국 국적의 앨리스 황이다. 그녀는 싱가포르에 본사를 둔 기업 메가스피드의 전직 임원으로 알려졌다. 미국 정보당국은 이 여성이 중국을 위해 정보를 수집한 인물로 의심한 것으로 전해졌다.

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미국 언론 보도에 따르면 메가스피드는 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체를 구매해 온 업체다. 미국 당국은 이 회사가 중국 기업들이 수출 제한 대상인 첨단 AI 반도체를 확보하는 데 도움을 줬는지 들여다본 것으로 알려졌다. 이에 따라 이번 사안은 개인의 사생활 문제를 넘어 첨단 반도체 기술과 미국의 대중국 수출 통제 문제로 확대됐다.

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황 CEO와 엔비디아는 주주 소송에도 직면했다. 로이터통신에 따르면 투자자들은 지난 9일 캘리포니아주 새너제이 연방법원에 소송을 제기했다. 이들은 황 CEO와 회사가 중국 스파이 의혹과 관련한 정보를 공개하지 않아 투자자들을 오도했다고 주장했다. 소송은 황 CEO의 개인적 관계가 회사의 평판과 사업 전망에 악영향을 줄 수 있는 중대한 위험이었다는 취지다. 원고 측은 구체적인 배상액을 특정하지 않았다.

한편 중국 측은 미국의 이해관계가 개입된 '정치적 마녀사냥' 가능성을 제기하며 강하게 반발했다.

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관영매체들은 특히 앨리스 황이 중국 정보기관을 위해 활동했다는 의혹에 대해 "익명의 소식통과 언론 자신도 검증하지 못한 자료에 의존하고 있다"며 의문을 제기했다. 또한 조사가 끝나기도 전에 여론 재판이 이뤄지고 있다고 지적했다.

이번 중국의 스파이 개입설에 대해 "미국 내 정치적 갈등에 이용되고 있다"는 주장도 나왔다.

한 관영 매체는 "공화당의 선거 패배에 따른 위기 회피용과 미·중 관계 개선을 방해하려는 정치적 이해관계가 맞물린 상황에서 미국 기술기업 거물의 사생활에 중국계 여성이 등장한 것은 가장 손쉬운 소재가 됐다"고 주장했다.

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중국 외교부도 '중국 간첩' 의혹을 부인하는 입장을 거듭 강조했다.

중국 외교부 대변인은 브리핑에서 "이른바 '중국 간첩'이라는 주장은 순전히 순전히 실체 없는 중상모략"이라고 비판했다.

한편 트럼프 미국 대통령은 미국 연방수사국(FBI)이 황 CEO 스캔들을 들여다보고 있다면서도 별 문제가 없을 것이라며 논란 확산을 경계하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com