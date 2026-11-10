순천향대천안병원, '보건관리전문기관 평가' 2년 연속 최우수 등급 획득

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 '2026년 보건관리전문기관 평가'에서 최우수 등급인 S등급을 획득했다.

이번 평가를 통해 순천향대천안병원은 대전·충청 지역 보건관리전문기관 중 최초로 2년 연속 S등급을 받는 쾌거를 이뤘다.

보건관리전문기관평가는 전국 144개 기관을 대상으로 ▲운영체계 ▲업무충실성 ▲업무성과 ▲가감점 등 4개 분야, 18개 항목을 종합적으로 심사해 S등급부터 D등급까지 부여한다.

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순천향대천안병원은 사업장별 특성에 맞춘 보건관리 컨설팅을 비롯해 근로자 건강관리, 보건교육 등을 실시해왔다. 특히 현장의 유해·위험요인을 발굴해 개선하는 등 근로자의 직업병 예방과 쾌적한 작업환경 조성에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다.

이문수 병원장은 "이번 결과는 우리병원의 전문성은 물론 그동안 함께해 온 사업장 관계자들의 신뢰가 더해져 이룬 성과이다"면서, "앞으로도 지역 사업장 근로자들의 건강을 보호하고, 안전한 일터를 조성할 수 있도록 수준 높은 산업보건 서비스를 지속해서 제공하겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com