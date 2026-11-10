한림대강남성심병원, AI로 항생제 처방 지원…휴버와 적정사용 의사결정 시스템 구축 착수

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)이 AI를 활용해 감염 위험을 예측하고 의료진의 항생제 처방을 지원하는 병원 맞춤형 AI 시스템을 구축한다.

한림대강남성심병원은 의료 AI 기업 휴버(HUVER, 대표이사 송인성)와 'AI 기반 항생제 적정사용 관리 및 의사결정지원 시스템' 개발·구축 계약을 체결하고, 병원 임상데이터를 활용한 AI 항생제 처방지원 시스템 구축에 본격 착수했다.

이번 사업은 감염내과 이재갑 교수가 총괄하며, 병원의 항생제 적정사용 관리체계를 고도화하기 위해 추진된다. 환자의 임상정보와 검사 결과를 AI로 분석해 감염 관련 위험을 예측하고, 의료진이 적절한 항생제를 선택하는 데 필요한 정보를 제공하는 것이 핵심이다.

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항생제 적정사용 관리(ASP, Antimicrobial Stewardship Program)는 환자에게 적절한 항생제를 올바른 용법과 기간에 사용할 수 있도록 지원하는 활동으로, 불필요한 항생제 사용과 항생제 내성 발생 위험을 줄이기 위한 중요한 감염관리 전략이다.

감염질환 치료에서는 원인균과 항생제 감수성 검사 결과가 확정되기 전에도 환자의 상태에 따라 신속한 항생제 치료 결정이 필요한 경우가 많다. 의료진은 환자의 임상 상태와 검사 결과, 항생제 투약 이력, 내성 가능성 등을 종합적으로 검토해 적절한 치료 방침을 결정해야 한다.

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이번에 개발하는 AI 시스템은 한림대강남성심병원의 임상기록과 검사 데이터를 활용해 혈액배양 양성 가능성과 주요 원인균, 항생제 내성 위험 등을 분석하도록 설계된다. 특히 병원 환자의 특성과 실제 진료환경을 반영한 맞춤형 AI 예측모델을 개발해 혈액배양검사 결과가 확정되기 전 의료진의 항생제 치료 결정을 지원할 계획이다.

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또한 환자의 임상정보와 항생제 투약 이력, 관련 진료지침 및 병원 내 항생제 사용 기준을 종합해 검토 가능한 항생제 후보와 근거를 제공한다. 감염내과 협진이 필요한 경우에는 주요 임상정보와 검사 결과를 바탕으로 협진의뢰서 초안을 자동 생성해 의료진의 정보 확인과 문서 작성 부담을 줄일 것으로 기대된다.

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시스템은 환자정보 보호를 위해 병원 내부망의 전용 서버에 구축되며, 기존 의료정보시스템과 연계할 계획이다. 사업 기간은 2026년 10월부터 2027년 10월까지이며, 병원 진료환경에 맞춘 AI 모델 개발과 성능 평가, 시스템 통합시험 및 시범 운영을 단계적으로 진행할 계획이다.

AI가 제시하는 분석 결과와 항생제 후보는 의료진의 의사결정을 지원하는 참고정보로 활용되며, 최종 항생제 선택과 처방은 담당 주치의가 환자의 임상 상태를 종합적으로 판단해 결정한다.

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이재갑 교수(감염관리실장)는 "감염질환 치료에서는 신속하고 적절한 항생제 선택이 중요하다"며 "병원 임상데이터와 AI 기술을 접목한 처방지원 시스템을 통해 항생제 적정사용을 지원하고 환자 안전과 치료의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.

휴버 송인성 대표이사는 "한림대강남성심병원의 임상 경험과 휴버의 AI 기술을 결합해 실제 진료현장에 필요한 항생제 처방지원 시스템을 구축하겠다"며 "의료진의 의사결정과 업무 효율성 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

휴버는 의료기관의 임상 및 행정 업무를 지원하는 의료 AI 기업으로 여러 AI 에이전트가 업무를 분담하고 수행하는 플랫폼 'HUVA'를 개발하고 있다. 기존 의료정보시스템과 연계해 의료진의 의사결정과 반복적인 업무를 지원하는 AI 기술 개발에 주력하고 있다.

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한림대강남성심병원은 감염내과 박진주 교수가 총괄하는 '항생제 적정사용 관리(ASP) 시범사업'의 1차년도(2024년 11월~2025년 12월) 활동평가에서 질병관리청 평가 최고 등급인 A등급을 획득하며 항생제 적정사용 관리 역량을 인정받았다.

병원은 이러한 성과를 바탕으로 기존 항생제 적정사용 관리체계를 한층 고도화하고자 ASP 시범사업 지원금 일부를 이번 AI 시스템 구축에 활용했다. 향후 시스템의 성능과 임상 활용성을 검증하고, 한림대의료원 산하 병원으로 확대 적용하는 방안도 검토할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com