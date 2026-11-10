"김장 뒤 쑤시는 손목"…퇴행성 질환 엄지 뿌리 관절염 주의보

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 배추를 절이고 양념을 버무리는 김장철 이후 손목과 엄지손가락 뿌리 부위에 지속적인 통증을 호소하는 이들이 늘고 있다. 흔히 일시적인 수공구 사용 피로나 손목터널증후군으로 오인하기 쉽지만, 병뚜껑을 열거나 물건을 집을 때 통증이 반복된다면 엄지 뿌리 관절에 발생하는 퇴행성 질환인 '엄지 수근중수관절염'을 의심하고 적기에 전문 진료를 받아야 한다.

엄지 수근중수관절은 엄지손가락의 중수골과 손목뼈인 큰마름뼈가 만나는 관절로, 물건을 집거나 쥐는 동작에 중요한 역할을 한다. 손목과 가까운 엄지 뿌리 부위에 위치해 통증이 발생하면 손목 질환으로 오인하기 쉽다.

엄지 수근중수관절염은 관절 연골이 닳으면서 통증과 움직임 제한이 나타나는 퇴행성관절염이다. 주로 나이가 들면서 발생하며, 김장처럼 엄지에 힘을 주는 동작을 반복하면 관절에 부담이 가중돼 통증이 나타나거나 기존 증상이 심해질 수 있다.

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대표적인 증상은 엄지손가락과 손목이 만나는 뿌리 부위의 통증이다. 초기에는 엄지에 힘을 줄 때 간헐적으로 통증이 나타나지만, 질환이 진행되면 열쇠를 돌리거나 수건을 짜는 등 엄지에 힘이 들어가는 일상적인 동작에서도 통증이 심해질 수 있다. 관절 주변에 압통이나 부종이 생기기도 하며, 움직임이 뻣뻣해지고 물건을 집는 힘이 약해질 수 있다.

엄지 주변과 손목에 통증이 나타나는 질환은 다양해 구분이 필요하다. 드퀘르벵 건초염은 엄지손가락을 움직이는 힘줄과 건초(힘줄을 감싸는 막)에 염증이 생기는 질환으로, 관절의 퇴행성 변화로 발생하는 엄지 수근중수관절염과는 발생 부위가 다르다. 엄지 쪽 손목 부위에 통증과 압통이 나타나며, 엄지를 움직이거나 손목을 꺾을 때 심해질 수 있다.

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손목터널증후군은 손목터널을 지나는 정중신경이 압박돼 발생하며, 엄지와 검지, 중지 등에 저림이나 감각 이상이 나타나는 것이 특징이다. 특히 밤에 저림이 심해 잠에서 깨거나 손을 털면 일시적으로 증상이 완화되기도 한다. 따라서 통증 부위와 움직임에 따른 증상 변화, 손가락 저림 동반 여부 등을 살펴 질환을 구분할 필요가 있다.

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엄지손가락 뿌리 통증이 반복된다면 정형외과 진료를 받아보는 것이 좋다. 진료 시 통증 부위와 관절 움직임, 압통 여부 등을 확인하고, 필요한 경우 X-ray 검사를 통해 관절이 좁아졌는지, 골극이 형성됐는지 등을 평가한다.

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치료는 관절 상태와 증상 정도에 따라 결정한다. 초기에는 엄지 사용을 줄이는 활동 조절과 보조기 착용, 약물치료 등 보존적 치료를 시행하며, 이러한 치료에도 증상이 지속되거나 관절 기능 저하로 일상생활에 큰 불편이 있다면 수술적 치료를 고려할 수 있다.

세란병원 정형외과 홍경호 상지센터장은 "엄지 뿌리 관절은 물건을 집고 쥐는 등 손의 다양한 기능에 관여하기 때문에 통증이 생기면 일상생활에도 불편이 커질 수 있다"며 "김장 후 통증이 발생했더라도 단순한 근육 피로로 여기지 말고, 통증이 반복되거나 물건을 쥐는 힘이 약해졌다면 정형외과를 찾아 원인을 확인하는 것이 좋다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com