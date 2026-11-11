[SC 헬스칼럼] 스마일부터 ICL까지, 안전성 높이는 '4가지 체크포인트'

안경과 렌즈에서 벗어나는 시력교정 수술은 일생에 한 번 받는 수술이다. 일정 수준의 시력 회복은 기본이고, 그보다 먼저 따져야 할 것이 안전이다. 수술 후에도 오랫동안 건강한 눈을 유지하려면 몇 가지를 꼭 짚어봐야 한다.

첫째, 정밀한 검사로 내 눈에 맞는 수술법을 찾아야 한다.

시력교정술에는 라식, 라섹, 스마일라식, 스마일프로, 렌즈삽입술(ICL) 등이 있다. 어떤 수술이 적합한지는 각막의 두께와 모양, 근시와 난시의 정도, 각막 질환 유무에 따라 달라진다. 정확한 검사가 안전한 수술의 출발점인 이유다.

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둘째, 각막 손상을 최소화하는 수술법을 택해야 한다.

각막을 많이 깎을수록 신경 손상이 늘고 안압을 견디는 힘이 약해진다. 안구건조증과 빛 번짐이 심해지고, 드물게 각막확장증이나 원추각막 같은 후유증이 생길 수 있다. 약 24㎜를 절개하는 라식, 각막 표면을 벗겨내는 라섹과 달리 스마일수술은 2~4㎜의 작은 절개로 각막 안쪽만 교정한다. 1㎜ 극최소절개를 적용하면 손상을 더 줄일 수 있다. 본원은 라식 98안과 스마일라식 120안을 비교한 연구를 대한안과학회에 발표했다. 원추각막 위험 지표인 각막 후면 높이가 라식 후에는 상승했지만 스마일라식 후에는 변화가 미미했다.

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셋째, 심한 난시는 단계적으로 해결해야 한다.

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난시가 함께 있으면 근시만 교정할 때보다 각막 절삭량이 20~30% 늘어난다. 난시가 5디옵터를 넘으면 스마일수술도 어려울 수 있다. 이때는 무리하지 말고 난시교정술로 난시를 먼저 줄인 뒤 스마일로 근시를 교정하는 것이 안전하다. 난시교정술은 각막을 깎지 않고 주변부를 미세하게 터 각막 모양을 바로잡는 수술이다. 각막 중심부를 그대로 보존할 수 있다는 장점이 있다.

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넷째, 레이저 수술이 어렵다면 안전성을 높인 렌즈삽입술을 고려할 수 있다.

각막이 얇거나 초고도근시, 초고도난시가 있다면 ICL이 대안이 된다. 최근에는 수술 중 쓰던 점탄물질 대신 평형염액을 사용하는 방법도 도입됐다. 본원이 SCI급 국제학술지에 발표한 연구에서 평형염액을 쓴 그룹은 수술 1시간 후 안압이 평균 25.68% 낮았고, 수술 시간도 약 10% 짧았다. 안압이 30㎜Hg 이상으로 오른 비율은 점탄물질 그룹이 9.26%, 평형염액 그룹은 0%였다.

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시력교정 수술은 유행이나 일정에 쫓겨 결정할 일이 아니다. 정밀한 검사, 각막을 아끼는 수술법, 다양한 상황에 대응하는 의료진의 경험이 함께 갖춰져야 안전성을 높일 수 있다. 차분하게 알아보고 신중하게 고르는 것이 안전한 시력교정의 첫걸음이다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장