단풍 즐기다 '삐끗', 가을 산행 관절 부상 주의…보폭 줄이고 등산스틱 길게 잡아야

◇낙엽이 쌓인 등산로와 울퉁불퉁한 산길을 다니는 가을 산행은 순간적인 부주의가 관절 부상으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 전국의 산들이 울긋불긋한 단풍으로 물들면서 가을 산행을 즐기려는 사람들이 늘고 있다. 하지만 오랜만에 산을 찾거나 평소 운동량이 적은 상태에서 무리하게 산행에 나서면 무릎과 발목, 허리 등에 예상치 못한 부상이 생길 수 있어 주의해야 한다.

◇하산길 무릎 통증 '반월상연골판' 손상 주의

등산 중 가장 주의해야 할 부위는 무릎이다. 체중을 지탱하면서 충격을 흡수해야 하므로 무릎에 부담이 커질 수 있다.

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특히 중장년층은 반월상연골판 손상에 유의해야 한다. 반월상연골판은 무릎 관절 안쪽과 바깥쪽에 위치해 관절에 가해지는 충격을 흡수하고 체중을 분산하는 역할을 한다. 나이가 들수록 퇴행성 변화로 조직이 약해져 작은 충격이나 무릎을 비트는 동작에도 손상될 수 있다. 젊은 층에서도 산행 중 무릎을 갑자기 비틀거나 넘어지는 과정에서 다칠 수 있다. 등산 후 무릎이 붓거나 뻣뻣한 느낌이 들고, 무릎을 구부렸다 펼 때 걸리는 듯한 증상이 나타난다면 단순한 근육통으로 넘기지 않는 것이 좋다.

발목 염좌도 가을 산행에서 흔히 발생하는 부상이다. 등산로에 쌓인 낙엽은 바닥의 돌이나 움푹 팬 지형을 가려 발을 잘못 디디게 만들 수 있다. 여기에 서리와 이슬까지 맺히면 미끄러질 위험이 커진다. 발목이 안쪽이나 바깥쪽으로 꺾이면서 인대가 늘어나거나 일부 또는 완전히 찢어질 수 있다.

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발목을 한 번 삐끗한 뒤 통증이 줄었다고 방치하는 것도 주의해야 한다. 손상된 인대가 충분히 회복되지 않으면 발목이 불안정해져 같은 부위를 반복해서 다칠 수 있다.

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허리도 산행 전후로 살펴야 한다. 경사가 심한 오르막에서 허리를 과도하게 숙이거나 내리막에서 균형을 잡기 위해 허리 주변 근육을 긴장시키면 요추와 주변 근육에 부담이 쌓인다. 무거운 배낭을 장시간 메는 것도 허리 통증의 원인이 될 수 있다. 허리 통증과 함께 다리 저림이나 당기는 느낌, 감각 이상 등이 나타난다면 단순 근육통이라고 여기지 말고 진료를 받는 게 좋다.

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부평힘찬병원 김유근 병원장(정형외과 전문의)은 "가을철에는 일교차가 커 서리나 이슬이 맺히기 쉬워 길이 미끄러운 데 이를 잘 인지하지 못하고 이동하다가 미끄러지거나 넘어지는 사고가 발생하기 쉽다"며 "무리한 산행을 하게 되면 몸의 근육이 평소보다 긴장한 채로 관절 손상을 입는 경우가 많다"고 설명했다.

◇하산 때 보폭 줄이고 무릎 살짝 굽혀야

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안전한 산행을 위해서는 자신의 체력과 관절 상태에 맞는 코스를 선택하는 것이 우선이다. 왕복 1~2시간 이내의 코스로 시작해 몸이 적응하는 정도에 따라 산행 시간과 강도를 조금씩 늘려야 한다.

산행 전에는 가볍게 걷거나 무릎과 발목, 허리 주변 관절을 부드럽게 움직여 몸을 풀어주는 것이 좋다. 추운 아침에는 근육과 관절이 뻣뻣할 수 있으므로 준비운동을 충분히 해야 한다. 산행 중엔 초반부터 속도를 높이지 말고 자신의 호흡과 체력에 맞춰 걷는 것이 중요하다. 피로가 쌓이기 전에 중간중간 쉬면서 물을 마시고, 땀이 식어 체온이 떨어지지 않도록 겉옷을 챙겨야 한다.

하산할 때는 특히 보폭과 속도에 신경 써야 한다. 큰 보폭으로 성큼성큼 내려오거나 뛰어내리면 무릎과 발목에 전달되는 충격이 커진다. 보폭을 평소보다 줄이고 무릎을 살짝 굽힌 상태에서 천천히 내려오는 것이 좋다. 발뒤꿈치만 강하게 내리찍기보다는 발바닥 전체로 지면을 안정적으로 디디는 게 안전하다.

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◇내리막에선 등산스틱 조금 길게…등산화는 코스 따라 선택

등산스틱은 손과 팔로 일부 충격을 분산하고 미끄러운 지면에서 몸의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있다.

길이를 조절할 수 있는 스틱은 평지에서 손잡이를 잡았을 때 팔꿈치가 약 90도로 굽혀지는 길이를 기본으로 삼으면 된다. 오르막에서는 스틱을 평소보다 약 5~10㎝ 짧게 조절하면 팔을 과도하게 뻗지 않고 지면을 짚을 수 있다. 반대로 내리막에서는 약 5~10㎝ 길게 조절해 몸을 지나치게 숙이지 않고 균형을 잡도록 한다. 경사도에 따라 길이는 조금씩 달라질 수 있다.

등산화는 산행 코스와 지형에 맞춰 선택해야 한다. 초보자가 완만한 둘레길이나 짧은 산책로를 걷는다면 가볍고 유연한 트레킹화도 적합하다. 돌길이나 경사가 많은 산길, 장시간 산행을 계획한다면 발을 안정적으로 잡아주고 밑창이 견고한 등산화를 고려할 수 있다.

밑창은 흙길과 바위, 젖은 지면에서 미끄러지지 않도록 접지력이 충분한 제품을 고르는 것이 중요하다. 밑창이 닳았거나 바닥 무늬가 거의 남지 않은 신발은 교체하는 것이 좋다. 새 등산화를 구매했다면 곧바로 장거리 산행에 나서기보다 평지와 짧은 산책로에서 먼저 신어 발에 맞는지 확인해야 한다.

배낭은 불필요한 짐을 줄여 가볍게 꾸리고, 양쪽 어깨에 무게가 고르게 분산되도록 착용한다. 물과 간단한 간식, 휴대전화 보조배터리, 작은 구급용품, 여벌 옷과 비상용 보온 장비도 준비하는 것이 좋다.

김유근 병원장은 "초보 등산객은 얼마나 높은 산에 올랐는지보다 통증 없이 안전하게 내려오는 것을 산행의 목표로 삼아야 한다"며 "산행 후 무릎이나 발목 등에 피로감이 느껴지면 냉찜질과 마사지를 통해 근육과 인대를 풀어주고, 멍이나 통증이 심한 경우에는 의료기관을 찾아 치료를 받는 것이 필요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com