통신 최적화 노하우 산실 잠실야구장…LG유플러스 LTE 주역들, 철거 소식에 시원섭섭

◇김창화 책임과 권혁석 책임이 잠실야구장 통신 장비에 대해 설명하고 있다. 사진제공=LG유플러스

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잠실야구장이 철거된다. 잠실야구장은 1982년 개장한 이후 한국 야구의 역사를 품었던 동시에 국내 통신 기술력 발전을 이끈 산실이기도 하다. 과거 폴더폰부터 스마트폰까지, 2G에서 5G까지의 통신 기술 발전은 야구팬의 관람 편의성을 높여왔다. LG트윈스가 홈구장으로 쓰고 있는 만큼 잠실야구장의 통신 서비스는 LG유플러스가 주도적으로 이끌었다. 최근에는 건축 설계에 있어 통신을 반영하는 게 일반적이지만, 과거에는 통신 반영은 필수가 아닌 선택이었다. 수만 명의 관중이 운집하는 야구장에 구축된 통신망은 쾌적한 관람과 비상시 안전을 책임지는 핵심 인프라다. 당시 김창화 책임은 강남ENG팀장으로서 한강 이남의 무선망 설계를 총괄했고, 권혁석 책임은 현장에서 망 구축과 품질 측정, 최적화 실무를 도맡았다. 김 책임과 권 책임에게 잠실야구장의 철거는 강철원 에버랜드 사육사가 푸바오를 중국에 떠나보내는 것과 흡사하다. 땀과 노력으로 영상 중심의 통신 서비스 인프라 구축을 처음부터 맡았기 때문이다.

◇)김창화 책임과 권혁석 책임이 잠실야구장을 바라보고 있는 모습. 사진제공=LG유플러스

잠실야구장의 통신 서비스에 있어 가장 큰 변화가 있던 것은 4세대 이동통신(LTE)의 등장이었다. 전화 중심이던 서비스에서 영상 등 데이터 서비스로 범위가 확장되며 트래픽 과부하 이슈가 발생하기 시작했다. 야구장에서 눈으로 야구를 즐기는 동시에 야구 동영상 서비스를 본격적으로 이용한 것도 이 무렵이다. LTE 통신이 들어설 당시 잠실야구장의 중계기는 1루와 3루, 외야에 1대씩 총 3대가 전부였다.

권혁석 LG유플러스 책임은 "당시 3대의 중계기로는 원활한 통신 서비스를 제공할 수 없었고, LTE 통신망 재설계와 커버리지 확대 작업을 진행했다"고 말했다. 문제는 커버리지 확대를 어디까지 하느냐였다. 무조건 넓게, 많이 한다고 해결되는 게 아니었다. 서비스 초기인 데다 야외 공간에 2만여 명 이상이 운집한 상태에서 원활한 통신 서비스를 제공하기 위한 설계 기준도 없었다. 권 책임은 "초기 시설 구축에 있어 수차례 시행착오를 겪었고, 미관과 이동 동선 등을 고려하며 야외 대형 이벤트 공간의 통신 서비스 관련 최적화 노하우를 쌓게 됐다"고 말했다. 최선을 다하더라도 100% 완벽한 서비스는 어려웠다. 이럴 때면 야구장 곳곳을 직접 살피며 몸소 통신 서비스 범위 등을 확인해야 했다. 그나마 다행인 것은 잠실야구장이 LG트윈스의 주 구장이었다는 점이다. 타 구장의 경우 외부인의 접근을 꺼렸고, 통신망 설치 등에 어려움을 겪었다는 설명이다. 다양한 노력을 통해 LG유플러스는 잠실야구장의 관중석 상단과 하단의 간섭을 최소화하는 30cm 길이의 절곡형 안테나 폴을 자체 고안하는 등 현장 중심의 기술 노하우를 바탕으로 통신 품질을 끌어올리기도 했다.

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◇권혁석 책임과 김창화 책임이 관중석에 설치된 LG유플러스 통신장비에 대해 설명하고 있는 모습. 사진제공=LG유플러스

김 책임은 "잠실야구장은 기존의 무선망 구축 방식만으로 해결하기 어려운 현장이었다"며 "수차례 시행착오를 거치며 관중의 안전과 시야를 해치지 않으면서도 통신 품질을 확보할 수 있는 방법을 찾아야 했던 곳으로, 이제 사라진다고 하니 시원섭섭한 마음"이라고 말했다.

LG유플러스는 야구, 골프 등 스포츠팬 중심의 통신 서비스를 제공해왔다. 잠실야구장은 철거되지만, LG유플러스가 잠실야구장을 통해 쌓은 통신 서비스 노하우는 다양한 야외 활동 등에 적용되고 있다. LG유플러스는 최근 대규모 야외 행사인 서울불꽃축제에서도 일부 통신 서비스를 제공하기도 했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

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